陸地鐵站蓋成「棺材」　官方：融入了科技現代理念

▲杭州創景路地鐵站G出入口的造型有如棺材。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一處地鐵站的設計近日受到大量關注，許多網友認為該站的造型像是棺材，非常不吉利，還有不少網友認為應該拆除。

根據陸媒報導，引起熱議的是杭州創景路地鐵站G出入口，該站於2022年9月22日投入使用。

杭州市地鐵集團工作人員表示，該地鐵站從建好到現在就是這個造型，其設計確實有別於普通標準出入口，融入了科技和現代的理念。

杭州市地鐵集團指出，創景路地鐵站G出入口屬於特色站點，它以星空和科幻作為設計元素，其核心區的設計圖案以蟲洞為形，體現杭州時空穿梭般的發展速度。

對於是否因輿論壓力對該出入口進行拆除或調整時，杭州市地鐵集團說，出入口的設計和建設都經過專業評審和論證，目前尚未收到市民要求拆除，也未接到公司關於拆除或調整的通知，若後續有相關調整，會及時對外公告。

事實上，這並非大陸首次有地鐵站的造型引起爭議，2024年12月30日，廣州地鐵花地灣站一新裝修的出入口造型也曾被市民吐槽像棺材，引發關注。當晚，廣州地鐵工作人員表示，已對該出口爭議部分建築進行拆除。

▼廣州地鐵花地灣站的一個出入口也曾被吐槽像棺材。（圖／翻攝微博）

