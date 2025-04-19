高雄雙罷劫領銜人朱磊今晨15萬元交保　怒批選罷法有漏洞

記者黃翊婷／綜合報導

罷免黃捷行動領銜人黃晃枝、罷免許智傑行動領銜人朱磊，因涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌，18日被雄檢帶走調查。朱磊19日凌晨以15萬元交保，他走出雄檢時面對媒體詢問，表明自己不會被嚇倒，仍會繼續推動罷免連署。

▲朱磊18日上午被檢調傳喚進行調查。（圖／記者賴文萱攝）

雄檢針對罷免連署的「死亡連署」情況展開調查，18日指揮高雄市調查處，兵分多路搜索黃晃枝、朱磊等人的住處及連署總部，並傳喚2人進行調查，另外雙罷劫負責人徐尚賢也被拘提到案。

3人在18日晚間被移送至高雄地檢署複訊，高齡85歲的黃晃枝同日晚間10點左右被諭知無保請回，卻突然在雄檢門口昏倒，經急救之後恢復意識，但因為年事已高，仍需要送醫觀察，她在這段過程中曾哭喊「我好冤枉」。

而朱磊則是在19日凌晨以15萬元交保，走出雄檢時，面對媒體詢問，他表明自己原本想拒絕交保，經律師建議，說他交保才能與在外面等候的親友相見，才決定同意，他不會因此被嚇倒，接下來仍會繼續進行罷免連署行動。

另外，朱磊也直言選罷法有漏洞，連署書居然可以讓民眾帶回家填寫，反而增加偽造的機會，結果卻是由領銜人承擔責任，他覺得這是制度上的問題，而且中選會拒絕改革，民進黨就是利用這一點來消滅反對聲音。