「聽到倒閣就瑟瑟發抖！」　國民黨議員：知道民調沒贏過民進黨嗎

▲詹江村。（資料照／翻攝YouTube／詹江村）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書，被調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，台北市長蔣萬安也到場，並認為立法院應推動倒閣。對此，同為國民黨的桃園市議員詹江村則直言，想到倒閣，他就瑟瑟發抖，最後還特別寫明「我的帳號沒有被盜」。

蔣萬安昨晚到北檢外聲援，他受訪時說自己到場是「個人行為」，身為國民、三個孩子的父親，一定要站出來抗議司法不公。他也具體主張，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣。

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對於倒閣的說法，蔣萬安今（18）日表示，如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了，「所以，關於倒閣，我現在不是立委，我也沒有任何黨職，我就提出一個主張，建議立法院推動倒閣。」蔣萬安說，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。

詹江村則在臉書上發文表示，「想到倒閣，我就嚇得瑟瑟發抖，國民黨真的有底氣，再選一次還是多數嗎？」選舉一次要花很多錢，「我請問不怕的人，你出多少政治獻金？有像台派那麼大方嗎？」甚至還有人覺得再選一次的話，國民黨可以拿到三分之二的席次。

詹江村直言，「你們知道國民黨的民調，從來沒有贏過民進黨嗎？」他甚至認為，國民黨應該要說清楚國民黨「是不是支持二岸和平統一？」不能欺騙選民。他也在另一篇文再次強調，國民黨應該要勇敢一點，不要打模糊仗，否則就可能被抹黑「當選會賣台」，如果不說清楚，「國民黨民調一輩子都贏不過民進黨，總統也不可能選得贏」。