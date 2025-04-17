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送貨見「單件包裹89999」！多年經驗判斷有鬼　宅急便運將報警了

▲▼蜂蜜詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲丁男在網路上購買高價蜂蜜，遭機警的宅急便司機發現有異，報警阻詐。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林一名宅急便陳姓司機日前送貨時發現包裹單件價格竟高達8萬9999元，且該名丁姓收件者竟一次訂購4件，陳男依照送貨多年經驗判斷，丁姓顧客可能遇上詐騙，因此立即向東勢分駐所警方報案求助，果真揭露一起「蜂蜜詐騙案」，成功幫丁男守住近36萬的血汗錢。

警方調查，陳男擔任宅急便送貨司機多年，經驗相當豐富，日前工作時發現單件包裹收費金額竟達8萬9999元，價格異常之高，且訂貨的丁姓顧客還一次訂了4件，總金額達35萬9996元，懷疑丁男可能遇上詐騙，立即聯繫丁男告知異狀，但丁渾然不覺受騙，陳男眼見說不動，只好報警請求協助。

警方到場後向丁男詢問交易過程，丁供稱曾透過LINE點擊蜂蜜廣告，當時購買價格合理，後續業主還向他介紹其他高價蜂蜜，稱有神奇療效，且已有多人購買、供不應求；丁男信以為真，一口氣訂購近36萬的蜂蜜。

警方得知後，立即請丁男先別急著付款，同時告知已有多起網購蜂蜜詐騙案，並提供先前受理案件被害者購買蜂蜜的價格一覽給丁男看，丁這才驚覺自己已經落入了「蜂蜜陷阱」。警方指出，詐團相當狡猾，一開始會正常交易，讓民眾卸下心防後，開始謊稱其他商品具有神奇療效，並高價推銷，使民眾購買、落入陷阱。

丁男恍然大悟後，立即感謝警方解惑，守住血汗錢。警方也對機警的陳姓司機表達感謝及肯定，協助阻詐、守住民眾荷包，同時呼籲，民眾若遇到購買商品後，價格顯不合理增加時，務必提高警覺，不要因情況緊急或過度信任而疏於求證，以免傷財又傷心。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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