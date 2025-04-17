新北男失蹤1天！家屬急報案　漏夜搜救碼頭尋獲冰冷遺體　

▲新莊警方在大漢溪水岸旁找到遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名82歲失智的蔡姓男子昨（16）日上午外出後失聯，家屬焦急報警。警方緊急定位追查，發現男子機車停放在大觀街附近的停車場，隨即會同消防隊進行搜尋，今凌晨2時許在重新堤外道救難碼頭尋獲他的遺體。初判沒有外力介入，家屬到場指認後確認身分，遺體已移送板橋殯儀館。

據悉，48歲的蔡姓男子患有失智症的82歲父親昨日上午出門後，遲遲未返家，家人遍尋不著，心急如焚，晚間向新莊分局丹鳳派出所報案請求協助。警方受理後立即展開緊急協尋。警方透過緊急定位系統，追蹤到蔡姓老翁最後的手機發話位置在新莊區大觀街附近。丹鳳派出所員警隨即趕往該區域巡視，並在利濟停車場發現蔡姓老翁所騎乘的機車。

警方隨即通報消防隊前往現場進行打撈作業。經過搜尋，消防人員於今日凌晨2時許在重新堤外道9K+700處（救難碼頭）發現蔡姓老翁的遺體並打撈上岸。警方立即通知報案人蔡姓男子到場指認，確認死者為其失蹤的父親。後續報請檢察官進行刑事相驗，以釐清確切死因。

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