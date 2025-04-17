柯文哲開庭放話硬碟全公開　檢設「黃線」避免WOMAN散佈猥褻影像

▲檢察官聲請勘驗柯USB硬碟A1-37並駁斥「唬弄說」列四大反擊點。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城圖利、收賄案，台北地院今（17）日開準備程序庭，11時休庭後再開庭，雙方圍繞偵訊過程與證據勘驗交鋒。柯的律師團主張，同案被告彭振聲與邵琇珮遭不正訊問，質疑檢方威逼供詞；檢方則否認抹黑，聲請勘驗行動硬碟與偵訊光碟，惟涉隱私的資料夾將排除公開播放。

柯文哲律師陸正義指出，針對檢方提出的筆錄譯文瑕疵，僅為文字落差，未違背被告陳述，無須逐一勘驗。不過他強調，真正爭點在於2023年9月4日彭振聲偵訊時，檢察官曾對他表示「昨天講的都不算」，懷疑此言對彭供詞產生重大影響。

庭上攻防升溫，檢察官姜長志見辯方頻繁發言，當場拿起麥克風表示：「就譯文部分如果一再提出意見，檢方也會持續回覆。」而法官則詢問對偵訊逐字稿是否有異議，柯文哲回應：「A1-37行動硬碟那麼多東西，我也不知道裡面有什麼。」

檢察官林俊廷則明確提出4點澄清，駁斥柯文哲對檢方「唬弄」、「逼供」的指控：一、勘驗「A1-37」行動硬碟並沒「唬他」；二、勘驗偵訊光碟沒有「逼他」；三、兩者都是柯文哲的指控，要釐清；四、同案被告李文娟律師已聲請拷貝硬碟，避免證據能力被懷疑。

林俊廷並提醒法官，將排除公開播放硬碟路徑「PHOTO⟶HUMAN⟶WOMAN」資料夾的內容，以保護隱私、避免公開散佈猥褻影像。他強調，公開勘驗目的為澄清事實，反控柯不實抹黑。

針對庭上攻防，民眾黨立委黃國昌旁聽途中走出法庭，隨即在臉書發文怒批北檢濫權，質疑偵辦手法如同「黑道恐嚇」。他痛斥：「這是檢察官偵辦，還是黑道恐嚇？唯有還原當初偵訊的錄音錄影，才能充分揭示北檢林俊言檢察官的違法濫權。」

黃國昌指出，為了威逼台北市府官員「咬」柯文哲，檢方竟對證人嗆聲：「你如果以為按照在廉政署的說法可以呼弄過去……我們就來試試看！」他質疑，「這到底是檢察官在調查證據、發現真相，還是黑道在恐嚇威逼？」

他更痛批，「可恥的是，這些內容竟完全未呈現在筆錄中。今天在法庭上，檢察官居然還堅稱沒有必要勘驗光碟，這根本是心虛的表現！」最後他疾呼：「台灣的司法，何時墮落至如此不堪的地步？」

柯文哲於2024年12月遭台北地檢署依貪汙、圖利、背信等罪起訴，並求刑28年6月。移審後雖2度交保成功，但檢方抗告後最終裁定羈押，迄今已關押超過8個月。