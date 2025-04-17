比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

▲屏東比特犬咬死柴犬，飼主稱狗也被打死，卻始終對狗屍去向交代不清，動保科將查明真相。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東一隻柴犬14日下午外出散步時，遭到比特犬從後方攻擊，當時路過民眾持棍棒等試圖將兩犬分開，但柴犬仍遭咬死。事後相關單位展開調查，比特犬飼主還稱狗當時已被打死，且已送火化，後續更揚言要對解圍的民眾提告，不過有傳言指出，該比特犬「根本沒死」。對此屏東動保科將進一步調查犬隻去向，後續也將對飼主未登記飼養比特犬的部分開罰。

這起案件發生在14日下午5時許，柴犬「寶哥」一如往常的外出散步，卻突然遭到比特犬從後方攻擊，寶哥約13公斤的身體，卻整隻狗被咬起來狠甩，一旁飼主及民眾見狀，紛紛持棍棒試圖將兩犬分開，但比特犬仍不肯鬆口，導致寶哥傷重不治。

事後比特犬飼主表示，願意負擔寶哥飼主全部損失，但他也喊冤，表示自己都有將狗狗拴住，是牠自己掙脫才導致事件發生，且狗也被當場打死，後續更揚言對幫忙解圍的民眾提告，還稱「人比狗殘忍」，此舉引發眾怒。

對此，相關單位展開調查，目前已確認該狗就是具有攻擊性須列管的比特犬，但卻查無飼主的登記資料。另外，飼主稱狗已被火化，但卻對於狗的屍體或是骨灰去向交代不清，而外界還傳言「比特犬根本沒死」，針對此部分，相關單位將近一步展開調查，現階段將針對飼主無登記部分依法開罰。