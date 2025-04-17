柴犬遭撕咬死！飼主身分曝「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴

▲屏東一隻柴犬遭到比特犬狠咬，重傷不治。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

屏東縣內埔鄉本月14日下午發生「比特犬攻擊」事件，有民眾牽著柴犬出門，屋內突然衝出比特犬朝狗狗猛咬，雖然民眾試圖分開兩犬，但比特犬依舊不鬆口，約30秒後柴犬才順利掙脫，但送醫後仍重傷不治，而比特犬也在送醫途中身亡，如今柴犬飼主的身分也曝光了。

飼主透露，「阿寶」是他們從小養到大的柴犬，已有6、7年，每天固定由家人帶牠外出散步，沒想到14日下午，鄰居家的比特犬突然從自家衝出，咬住阿寶不放，還不斷甩咬，儘管他們使出各種方式，像是打鼻子、拉後腿，拿掃把和鐵條猛打，都無法讓牠鬆口，直到後來比特犬疑似累了，才終於鬆口，但阿寶早已奄奄一息，送醫仍宣告不治。

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▲民眾把掃把打到斷掉，比特犬依舊不鬆口。（圖／翻攝自爆料公社）

飼主難過在《Threads》哀悼：「寶寶沒有痛了，只是去天堂玩耍了，謝謝大家幫忙集氣，我們都盡力了」，也準備了火化儀式和佛經迴向。此外，更痛批比特犬飼主事後一句道歉都沒有，還想賠錢了事，「你要用錢塞我嘴，這已經都不是重點了」。

據了解，阿寶的飼主是屏東小有名氣的芋頭炊粿名店，2022年曾受邀到國慶晚宴大秀廚藝，而愛犬的後事與相關事務圓滿處理後，將追究相關責任。至於比特犬飼主則喊冤，表示當下愛犬被關在家並用鐵鍊拴住，不清楚為何會掙脫，也懷疑被咬的柴犬是否有挑釁動作。

比特犬飼主表示會負起全部責任和費用，但他認為愛犬被活活打死，動手的民眾不是在勸架，而是在迎合「現在氛圍」要打死這隻狗，大罵「是不是人比狗還殘忍？」甚至揚言要提告這些打死狗的人。

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