送2.9萬元金項鍊換她同居　「沒說住多久」高雄男求償失敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）贈送價值2萬9800元的金項鍊給A女，雙方進而同居，但後來A女沒有繼續與他同居，他憤而提告要求A女返還金項鍊的價金、房屋租金、借款等，共計13萬3500元。不過，橋頭地院法官認為，阿哲並未要求「同居時間」，A女顯然已經履行贈與契約的負擔，最終裁定駁回阿哲的告訴。

▲阿哲送A女金項鍊，條件式兩人必須同居。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲在判決書中主張，他與A女在2023年12月至2024年1月間合意成立一份附負擔的贈與契約，他贈送A女一條2萬9800元的金項鍊，A女則要與他同居，然而，A女並未依約履行同居的負擔，所以他決定撤銷贈與契約。

此外，阿哲聲稱，他曾幫A女代墊5000元房屋租金，還借錢給A女共3萬4000元，加上金項鍊的價金，總計求償13萬3500元（其中6萬4700元未提出詳細說明）。

A女則表示，她確實有與阿哲成立贈與契約，阿哲送了金項鍊，她也依約同居了，明顯已經履行贈與契約的負擔，但她沒有向阿哲借錢，也沒有請對方幫忙墊付租金。

橋頭地院法官表示，阿哲自己也承認，A女曾與他同居，但他沒有要求要同居多久才會贈予金項鍊；由於該贈與契約沒有規定兩人必須同居多久，既然A女已經履行同居約定，就算之後沒有繼續與阿哲同居，也不能因此認定她沒有履約。

至於代墊租金、借款的部分，因阿哲提出的證據不足，並未獲得法官採信。最終，法官裁定駁回阿哲的告訴，全案仍可上訴。