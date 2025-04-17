因為一句話　她登出新竹成為「前竹科媽媽」

▲小愛目前已登出新竹，在台中創業，但常有新竹的老客戶邀請她去開課。圖為小愛去年12月出差新竹，在將軍村舉辦的親子課程。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

離開職場的竹科媽媽們，多因育兒而熟識。小茹在親子課程裡認識同為竹科媽媽的小愛（化名，41歲），她們少時都曾在台北闖蕩，先生都任職竹科。與眾多竹科媽媽不同的是，小愛目前已帶孩子登出新竹，成為「前竹科媽媽」。

一直拿老公錢 心裡很不舒服

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小愛與我首度通話，拉開嗓門應答，彼時她忙著洗菜、水聲嘩啦啦，這已是一天之中，她少有的、可說電話的空檔。聲音斷斷續續，但不影響小愛熱情表達。她曾在台北任職大報記者與資通訊業公關，先生一直在竹科上班。2人婚後同住桃園，上班時間，小愛北上內湖，先生南下新竹，雙薪家庭日日通勤，南來北往，直到孩子出生。

2019年，小愛辭掉台北工作，隨先生搬到新竹，成為菜鳥竹科媽媽、新手家庭主婦，「從一個每天很忙的人，變得只剩下柴米油鹽，真的很難適應。雖然我很愛煮飯啦。」

「我認識的竹科全職媽媽們，都想回去上班。我覺得，最大原因是我們自己本來都有很不錯的工作，而且一直拿老公的錢，心裡會很不舒服。」她轉換跑道，在新竹某研究機構擔任媒體公關。她驚訝發現，同事們幾乎都是跟隨先生定居新竹的竹科配偶。此後數年，她所認識的「竹科媽媽人才庫」裡，不少人都曾任該研究機構的公關。

「我們有幾個共同點，第一，除了科技業，新竹工作機會相對少；第二，我們都從外縣市來到新竹，育兒沒有後援。」初到竹北，小愛把孩子送托嬰，代價是孩子常生病，她與先生只好輪流請假帶孩子就醫，然而她剛到職，而能請假的時數不多。「小朋友一旦生病，學校就不讓他們上學，我還是需要請假照顧。那段時間，我覺得無法投入工作、沒顧好家庭，還害小孩一直生病，超痛苦。我甚至一度覺得我快要活不下去了。」

「我又開始找工作。我面試過超多工作，」許多科技公司開出職缺，她也都面試上了，「但有個超痛苦的地方，台灣的公司不會希望妳5點下班，可是沒人幫我接小孩，我需要去接小孩啊。」

出社會10年，她發現企業對母親仍有強烈歧視，「在新竹面試時，很多企業問：妳先生在哪家公司上班？我心想，你不是該問我個人能力嗎？跟我先生有什麼關係？」

自費教育研習 偕妹台中創業

小愛回顧前半生，求學、工作稱得上順遂，沒想到換個身分，新手媽媽想在竹科謀職，竟血淚斑斑。新冠疫情前夕，她找到新工作，職缺是某儀器設備商總經理特助，公司印名片時，竟問她：「妳要印『總經理特助』，還是『總經理助理』？」

小愛並不堅持抬頭，最後名片被印了助理。她更在意的是希望提供專業建議，也爭取負責大型專案，「可是，公司沒人採納我的建議，甚至有人說：『妳就是個媽媽啊！』」小愛聽懂人們話中有話，「他們想說的是：『妳就只是個媽媽而已，管那麼多幹嘛？』我覺得，這很汙辱人。」

小愛在新竹謀職，長期水土不服，又無法回台北任職，找不到出口。她帶孩子去共學團，認識新朋友，這才發現，很多竹科媽媽都趁育兒時出來交朋友，大家都說好想回去上班。她在媽媽們的引薦之下，接觸兒童美術、科學教育，山不轉路轉，她陪孩子玩出興趣，自費參與各類兒童教育師資班研習、STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）跨領域課程，還領有多張證書。過往十多年的媒體與公關資歷，先被她擱置了。

讓她水土不服的，還有教育環境。「我小孩要先有地方上課，我才能去工作。當我開始做功課，很多媽媽跟我說：『拜託，妳難道不知道新竹的幼兒園，都是孩子零歲就要先預約嗎？』」「就連我帶小孩去公園，都發現公園裡的媽媽在跟小孩講英文。大家說，妳要趕快讓小孩去上道禾幼兒園啊！一個月2萬5,000元，有個分校要3萬元。」2024年，道禾竹北托嬰中心爆出虐嬰案，家長發現孩子被綁椅子上、不給水喝，她看著新聞大嘆荒謬：「一個月3萬元的機構，還虐待兒童？」

竹北公園裡、科技公司裡，媽媽們的好意，讓小愛有些認知失衡。「有交情很好的媽媽們跟我分享，小朋友升上國小，妳會發現全班都考100分，如果只有妳的孩子考96分，可能就是全班最後一名，老師會來關切小孩回家是不是沒有好好複習？我心想：考100分和考96分，有差嗎？」

▲小愛（左）和妹妹（右）先後成為母親，也成為創業夥伴。圖為她們帶著教具、教材，前往新竹開課。

小愛興起登出新竹的想法，希望還給孩子快樂童年，打算和妹妹一起在台中清水創業。許多長輩也勸她三思，「我爸說，新竹的小孩是全台灣最優秀的小孩，應該讓我的小孩在新竹念書，為什麼要帶去台中海線？」

小愛的父親是大學教授，她想起，當年考大學、填志願，是爸爸幫她填的志願卡。爸爸支持她們創業，卻認為孩子應該留在好的學區。儘管如此，她仍決意帶孩子離開新竹，和妹妹在台中一起開設親子兒童教室。2024年，小愛的先生也跟著登出竹科，如今，先生常出國出差，她則需要前往各縣市開課，夫妻需提前商量、相互錯開出差時間，彼此支援育兒。

小愛仍有不少客戶在新竹。她常到新竹開課，2024年耶誕節前夕，她請先生在家裡帶孩子，和妹妹載了整車教具，前往新竹一處租用的教室，開設「下雪小屋」課程。我們隨她來到教室，只見她拖著大行李箱，扛滿繪本、海報、教具，懷抱著給孩子們製作雪花的無毒泡泡材料，雙手騰不出其他空間。

與先前在台北任職公關相比，現在的小愛，扣除教學成本，其實賺不了太多錢。這一天，她的課程人數額滿，她除了自備教材，還給每個孩子添購紅色耶誕老公公套裝。小愛講完故事，把無毒泡泡淅瀝瀝撒上環保紙盒，南國孩子沒見過雪，樂得滿室奔跑，童年下雪了。而在竹科，快樂的媽媽與她們孩子的快樂童年，也許是場難以精算成本與報酬的投資。



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