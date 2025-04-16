川普對中國關稅增至245％！陸媒體痛批：國際笑話

▲川普對中國的關稅戰不斷升級。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美中貿易戰持續升溫，川普宣布實施對等關稅後，中國也報復性反擊，而美國白宮在當地時間15日發表最新聲明，對中國持續的報復性措施，將中國輸美商品的關稅最高增至245%，引來中國痛批：「真在搞國際笑話！」

美國政府原本對中國商品徵收125%的關稅，先前還因芬太尼問題徵收20%關稅，相關措施使中國進口產品的實際關稅達到驚人的145%。不料，白宮15日揭露的最新政策，啟動對關鍵礦產進口的國家安全調查，提到因為中國的報復行動，中國產品可能面臨高達245%的關稅。

根據美國媒體最近收集的數據顯示，不同中國進口商品的關稅有所不同，像是注射器和針頭等物品可能被徵收245%的高額關稅，這是由原始關稅、鋼鐵、鋁、汽車關稅、額外徵稅以及互惠關稅共同決定的。

對此，中國多家媒體以「美國真搞國際笑話了，對華關稅加到245%」為標題報導，直言是讓人哭笑不得的結果。前幾天中國反制的時候，撂下一句話：「即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話」，強調美國如果繼續玩關稅數字遊戲，中方將不予理會。

報導指出，國家大事，朝令夕改，成了小孩子扮家家酒，中國恕不奉陪，「我們不惹事，也不怕事。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅，從來不是同中方打交道的正確方式」，最後重申這是一場偉大的博弈，「是福不是禍，是禍躲不過，如果這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那我們就必須勇敢面對」。

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