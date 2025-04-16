一進家門遭爸「逼簽罷免連署書」他崩潰求助！苦主曝1招秒解

▲原PO不想簽罷免連屬。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

全台大罷免潮來襲，截至15日共有35席泛藍立委、15位綠委進入第二階段連署，有網友崩潰表示，下班回家後，爸爸拿出「罷免連署人名冊表格」，要求他簽名並用正楷填寫，無奈大喊「完全不想寫」。貼文曝光，釣一票苦主「我家好像直接幫我簽，超傻眼」，為了家庭和諧簽名，之後投票投不同意就好。

有網友在Dcard發文，「家人逼我簽罷免連署」，下班回家後，爸爸突然要求他簽署罷免連署書，「桃園市第6選舉區立法委員邱若華罷免案連署人名冊」，必須填上「姓名」、「身分證字號」、「出生年月日」、「戶籍地址」，爸爸特別強調要用正楷字書寫，這樣才會通過，但原PO根本不想簽署，家人的無理要求讓他很無奈，「有人跟我一樣嗎，求問家裡難念的經都怎麼念」。

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貼文曝光，許多人有相同困擾，「我家直接幫我簽，超白癡，根本不想罷免」、「我家未經過我同意，已經直接幫我連署了」、「最近路邊一堆在拉人簽，有夠煩」、「我爸他雖然支持罷免，本身也綠的可以，但簽罷免單也會徵求我同意，雖然政治立場不同，不過我很慶幸有這樣的家庭」、「我家也一樣，我媽算比較清醒一點，我會假裝跟我爸討論一起去投同意罷免（藍營），等到真正投票就投不同意罷免，不然每次都跟我爸吵架」。

網友給出建議，「說你已經簽過不就得了」、「跟他衝突也是浪費時間，給你最好的建議就是乖乖簽，也別多說什麼，然後真的要投罷免票的時候，去投不同意」、「身分證字號故意寫錯一兩碼，應該就無效了吧」、「為了家庭和諧我會寫，反正真的弄到要投票，他們又不知道你投什麼」。