涉違規施工！2015年「浩瀚一品」坍塌　檢起訴豐邑董事長等5人

▲新竹地檢署追加起訴「浩瀚一品」案。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣竹北市莊敬北路與勝利11路「浩瀚一品」建案工地，2015年發生模板坍塌導致多人受傷的天坑，新竹地檢署（15）日依違背建築術成規罪嫌，追加起訴豐邑建設董事長劉樹居、豐邑建設總經理邱崇喆、頌恩營照副總盧永吉、頌恩公司陳姓協理、陳姓工地主任等5人。

竹北天坑案2024年開庭時，辯方律師提及豐邑過去在竹北的另一個天坑建案「浩瀚一品」進行辯護，讓檢察官怒斥「荒誕」，痛批「還敢提浩瀚一品？我很意外你們敢講，既然提到了，那我們一併依法處理徹查」。而新竹地檢署今對「浩瀚一品」案追加起訴。

新竹地檢署指出，「浩瀚一品」未依建築技術規則、建築物基礎構造設計規範及地錨設計與施工準則設計擋土樁及地錨，導致所設計施工長20.7公尺、間距100公分H型鋼擋土樁，貫入深度僅2.1公尺，未達鑽探報告建議5公尺以上要求，總計鋼材用量僅達原結構設計百分之48；所設計地錨錨長至多僅5.5公尺，未達前述規範錨長7公尺以上之要求，總計錨長更僅達原結構設計百分之37，後經有犯意聯絡工地主任違規施作擋土措施。

夏姓結構技師於2015年10月7日前往工地勘查時，發覺現場未依其設計圖說施作地錨，提醒陳姓協理恐有危險，不過陳姓協理稱「已經做過很多都沒有問題」等語，夏姓結構技師於2015年10月15日再至工地要求應按圖施工，並再加做一層地錨以避免坍塌仍遭拒絕，之後該工地於2015年10月24日16時50分許至同月26日晚間21時許，因地錨鬆脫、H型鋼擋土支撐倒塌致擋土措施失效崩塌。

新竹地檢署表示，「浩翰一品」案，浩翰公司、頌恩公司減省應支出之不法利得共計2113萬169元，請求法院沒收，並依違背建築術成規罪嫌，追加起訴劉樹居、邱崇喆、盧永吉、頌恩公司陳姓協理、陳姓工地主任等5人。

新竹地檢署說明，建築工程攸關公共安全與民眾生命財產，設計與施工各環節均應嚴守法定程序與專業技術規範，絕不可心存僥倖、違法施作。新竹地檢署除依法追究相關刑責並提起公訴外，亦呼籲地方政府應強化建築安全管理機制，防杜類似案件重演。