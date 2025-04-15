北市公車深夜撞斷電桿！爆炸火光四射　木柵路五段一度雙向封閉

記者張君豪／台北報導

14日22時許，北市木柵動物園發生一起欣欣客運公車自撞對向電線桿的車禍，當場造成電桿線路斷裂，現場噴發如閃電般火花，公車上6名乘客和司機嚇得紛紛逃逸。這起意外造成1名女乘客輕傷送醫，警方通報台電人員到場搶修，由於電桿高壓線掉落路面，木柵路五段一度雙向管制。

▲欣欣客運撞斷木柵動物園旁電桿，火光四射伴隨爆炸聲響。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文山一警方調查，這起電桿遭撞斷橫倒路中的車禍意外，是欣欣客運的唐姓駕駛（58歲）疑因精神恍惚、自撞電線桿導致，曾姓女乘客因車禍撞擊造成臉部、手部有擦挫傷，送往萬芳醫院救治，所幸撞斷的電桿及高壓線路並未造成其他人受傷。公車司機酒測值為0，全案因車禍事故處理流程調查，肇事司機可能須賠償撞毀電桿後續維修處理費用。





由於電桿被撞斷加上高壓電線散落路面，導致文山區木柵路五段雙向封閉管制，到15日清晨6時才恢復雙向通車。文山一警方表示：駕駛若感到身體不適時，應先行休息待體力恢復後再行上路，並隨時注意車前狀況，維護自己與大眾用路安全。

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