「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

▲原PO笑稱，男生上面有無姊姊，從言行舉止就看得出來。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

從小住在「女生宿舍」的男生，大多會比較察言觀色嗎？一名妹子笑稱，對於不認識的男性，其實光從對方的一言一行就能判定家裡是否有姊姊。文章引發5萬人點頭，「從小被高強度訓練出來的，生存技能滿點」、「男友有3個姊姊，從小就被4個女人培訓，跑腿能力100分！」

一名女網友在Threads有感表示，每當她認識新的男性朋友時，其實不用特別主動問，就可以從對方的言行舉止來判定「是否有姊姊」。

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該文章曝光後，引來5萬名網友爆共鳴，「通常有弟弟的姊姊都蠻暴躁的」、「有姊姊的男性，通常個性都會比較溫和」、「有姊姊的男生，比一般男生更能接受公主病和機車！哈哈」、「從小被高強度訓練出來的，生存技能滿點」、「有姊姊的男性多數很擅長看女生面色」、「只能說能夠應付姊姊的人，基本上能夠容納8成以上的女生」、「超好笑！真的看得出來」、「姊姊是一個在外面瓶蓋扭不開，在家卻可以輕易打開弟弟的天靈蓋」。

也有網友點頭認證，「真的！我男友有3個姊姊，從小就被4個女人培訓，跑腿能力100分」、「我弟從小就是幫姊姊們跑腿，所以現在幫老婆跑腿」、「超好笑超認同，小時候我姊逼我去倒垃圾，敲破過我的頭，從此知道女生也是瘋的」、「真的有差哈！我弟三觀超正、純愛戰士還體貼女生」。