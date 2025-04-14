　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO笑稱，男生上面有無姊姊，從言行舉止就看得出來。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

從小住在「女生宿舍」的男生，大多會比較察言觀色嗎？一名妹子笑稱，對於不認識的男性，其實光從對方的一言一行就能判定家裡是否有姊姊。文章引發5萬人點頭，「從小被高強度訓練出來的，生存技能滿點」、「男友有3個姊姊，從小就被4個女人培訓，跑腿能力100分！」

一名女網友在Threads有感表示，每當她認識新的男性朋友時，其實不用特別主動問，就可以從對方的言行舉止來判定「是否有姊姊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該文章曝光後，引來5萬名網友爆共鳴，「通常有弟弟的姊姊都蠻暴躁的」、「有姊姊的男性，通常個性都會比較溫和」、「有姊姊的男生，比一般男生更能接受公主病和機車！哈哈」、「從小被高強度訓練出來的，生存技能滿點」、「有姊姊的男性多數很擅長看女生面色」、「只能說能夠應付姊姊的人，基本上能夠容納8成以上的女生」、「超好笑！真的看得出來」、「姊姊是一個在外面瓶蓋扭不開，在家卻可以輕易打開弟弟的天靈蓋」。

也有網友點頭認證，「真的！我男友有3個姊姊，從小就被4個女人培訓，跑腿能力100分」、「我弟從小就是幫姊姊們跑腿，所以現在幫老婆跑腿」、「超好笑超認同，小時候我姊逼我去倒垃圾，敲破過我的頭，從此知道女生也是瘋的」、「真的有差哈！我弟三觀超正、純愛戰士還體貼女生」。

【延伸閱讀】

►好市多上架「知名運動童鞋一雙739元」！家長：已包色購入

►粉絲抖內問「去大陸開健身房」　館長回應了！PTT炸鍋：準備賠錢吧

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬
獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網！
股災拖累首例！上櫃IPO喊卡　新股抽籤也沒了
獨／唐治平喪母10個月搭捷運被偶遇　「站務人員陪全程」近況曝
曾豪駒接任經典賽中華隊總教練　初步備戰規劃曝光
快訊／台61線驚悚車禍！騎士當場慘死
日相石破茂最強烈警告！　川普關稅恐「擾亂全球經濟秩序」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

永慶房產集團高雄四品牌與高市青年局合作　挺青年築夢

明起連3天飆30度高溫　周末有局部短暫雨

接到工作邀約！他收到訂金讚「這人挺上道」　2個月後慘了

跟團玩日本讚「睡好吃好」！過來人點頭　曝2狀況：一定選跟團

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

「4生肖」4月下旬迎轉機！貴人助攻「工作運大旺」

立院交委會考察台中建設　中捷橘線、藍線最新進度曝

他好奇「為何會想抖內直播主？」　網曝關鍵原因：本質都一樣

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

永慶房產集團高雄四品牌與高市青年局合作　挺青年築夢

明起連3天飆30度高溫　周末有局部短暫雨

接到工作邀約！他收到訂金讚「這人挺上道」　2個月後慘了

跟團玩日本讚「睡好吃好」！過來人點頭　曝2狀況：一定選跟團

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

「4生肖」4月下旬迎轉機！貴人助攻「工作運大旺」

立院交委會考察台中建設　中捷橘線、藍線最新進度曝

他好奇「為何會想抖內直播主？」　網曝關鍵原因：本質都一樣

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我

韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會　深化姐妹市情誼

泰山工地挖斷瓦斯管線　洩漏數值破表險釀氣爆！緊急止漏解危

最強復仇老爸張孝全「車內獨白」逼哭影迷　《器子》票房800萬奪冠

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2車停台南路邊衰挨撞！肇事BMW直接落跑　警揪醉駕駛竟掛他牌

穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

從山林到海洋！第三屆台東南島OST會議聚焦文化傳承

台東火警2死悲劇！家屬發文點名兩單位沒作為　縣府回應了

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網　美鷹會精神領袖王鑫桃機被上銬

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

生活熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

高鐵過站不停影響150旅客　補償措施公布：退票價50%+贈送禮品

堅持讓「151公斤高齡妻生孩」產後3天亡！怒告醫院

醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招改善

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

粉絲抖內問「去大陸開健身房」　館長回應了

快訊／13:58宜蘭近海規模4.4地震　7縣市有感「最大震度3級」

李珠珢球場穿太露　惹怒韓網「連肚臍都露出」

還有鋒面！　下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

思覺失調女認母姊被邪靈附體　連殺2人判囚14年定讞

思覺失調女認母姊被邪靈附體　連殺2人判囚14年定讞

患有思覺失調症的雲林縣麥寮的許姓女子，與母親、胞姊同住多年，但2023年7月間她病情發作，認為姊姊身上住著「魔教總教主」，母親也被邪靈附身，於是趁著半夜熟睡時，持剪刀弒母殺姊。一、二審均將許女判處有期徒刑14年，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

科學家證實：男人耳朵比較聽不見

科學家證實：男人耳朵比較聽不見

直擊哥哥「肉搏戰對象」！老司機：青梅竹馬成人版

直擊哥哥「肉搏戰對象」！老司機：青梅竹馬成人版

苦讀拚到年收百萬　出國遭家人嗆：有錢就變了

苦讀拚到年收百萬　出國遭家人嗆：有錢就變了

男生背女包很怪？女網友點關鍵：單身別用

男生背女包很怪？女網友點關鍵：單身別用

關鍵字：

姊姊男生生存能力

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

即／警查獲豪宅賭場　驚見男星在列

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面