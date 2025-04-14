弘光科大設計AI偵測貓狗心情、廚餘分類　獲創意競賽銀、銅牌

▲弘光科大學生設計出AI廚餘分類、貓狗心情偵測器作品，獲創意競賽二、三名。（圖／弘光科大提供）



記者游瓊華／台中報導

弘光科技大學智慧科技應用系大二學生日前參加「2025愛進步向前創意發想企劃競賽」，其中「下一代科技飲食革命」、「貓狗心情偵測器」，分別在創意設計組、科技應用組，奪得第二名、第三名。學生們說，參賽過程發現有許多技術性問題需克服，希望大學期間能增進自己技能，把作品實際開發出來。

「下一代科技飲食革命」係由學生鄭棕瑄、邱友泰、林煒鈞構思的作品，獲得創意設計組第二名。鄭棕瑄指出，作品構想是應用AI智慧分類，利用影像辨識與感應器技術，自動辨識廚餘類型，再根據廚餘種類與使用者設定，自動選擇轉化處理模式，達到零廢棄廚餘的目標，並搭配物聯網，監控運作狀態、轉化進度、產出數量與品質報告。

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另外，「貓狗心情偵測器」獲得科技應用組第三名，由學生劉嘉侑、蘇昱睿、胡昇瀚設計。劉嘉侑指出，家裡養兩隻貓，因為想知道牠們的心情，運用人工智慧與心跳等生理訊號分析技術，設計了能夠偵測寵物情緒的裝置，希望提升飼主與寵物之間的互動與理解。

學生們透露，參賽查閱國內外文獻、設計作品過程，發現有很多技術問題需要克服，才能夠使作品更具實用性、市場性，這些將成為未來學習精進的方向。