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暈車有救了？聽「這音樂」號稱1分鐘改善　苦主：越聽越想吐

▲塞車。（示意圖／達志影像）

▲許多人飽受暈車之苦，坐在交通工具上，容易感覺暈眩、噁心、不適。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

日本名古屋大學科學家發現，一種獨特的100赫茲聲音，能夠緩解暈車、暈船與暈機等「暈動症」（Motion Sickness），而且只要聆聽1分鐘，就可以顯著改善暈眩與不適。不過，雖然一些人表示有用，另一些人卻坦言「越聽越想吐」。

名古屋大學醫學部研發出「一項聲音刺激技術」，利用特殊設備發出100赫茲聲音，刺激內耳、改善平衡，能夠顯著緩解暈動症，而且有效的聲音大小，遠低於職場噪音安全標準，因此如果使用得當，預計安全無虞，已被發表在期刊《環境健康與預防醫學》。

研究團隊招募一群志願者聆聽100赫茲聲音，接著透過盪鞦韆、駕駛模擬器、實際坐車，試圖觸發暈動症反應，最後透過姿勢控制、心電圖、問卷等方式，評估有效性。經過老鼠與人類實驗確認，一種100赫茲的獨特聲音，正是最佳頻率。

領導研究的香川匠表示，「我們的研究表明，利用一種被稱為『聲音香料』（sound spice）的特殊聲音進行短期刺激，可以緩解暈動症的症狀，例如噁心和暈眩。」另一名領導學者加藤昌志說，「這個特殊聲音的震動，刺激位於內耳、用來偵測線性加速和重力的耳石。這也表明，一種獨特的聲音刺激，可以廣泛觸發負責維持平衡與空間方向的前庭系統。」

越來越多證據顯示，利用特殊聲音刺激與平衡有關的內耳部位，可以有效改善平衡感。一些網友聽了100赫茲之後，直呼立刻有效，但也有其他網友留言，「這不管用，我的頭還在暈，感覺很噁心」、「我昨天聽了，到現在還是覺得想吐」。

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