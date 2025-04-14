日料店招待毛豆「整盤都空殼」　業者道歉：絕非故意

▲網友近日到喜乃膳日本料理用餐竟吃到被人吃完的毛豆。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

記者蕭筠／台北報導

近日有民眾到台北市中山區的「喜乃膳日本料理」用餐，店家招待小菜毛豆，孰料整盤疑似是被吃完的空殼，讓她氣炸喊：「要丟廚餘的東西怎麼會送到下一桌客人？是有回收剩菜習慣嗎？」對此，店家也出面回應坦言有疏忽，「不可能去做這種事情。」並表示對該名客人真的很抱歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友PO出影片指出毛豆裡面都是空的。

一名女網友在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，4月9日到餐廳用餐時，店家招待小菜毛豆，沒想到整盤都是被吃完的空殼，「我吃了3個才發現⋯⋯超噁心！」更質疑店家「要丟廚餘的東西怎麼會送到下一桌客人？是有回收剩菜習慣嗎？」並曬出一一翻開毛豆的影片及公開店家說：「在這裡提醒大家避雷了。」

貼文一出掀起熱議「扯耶」、「可怕，這應該是上一組客人吃剩的，店家以為客人沒吃所以又送給下個客人」、「噁心，跟吃腳皮一樣噁」，也有人詢問當下為何沒反應，該女網友表示有反應，並再三向店家強調「覺得很誇張！超級噁心！」店家則道歉說明從來沒有發生過這樣的事，並且以餐費減半做為補償。

對此，《ETtoday新聞雲》致電喜乃膳，該店葉姓店長回應坦言：「是我們疏忽。」透露毛豆是請客人吃的小東西，因為前面客人吃完擺放的十分整齊，「我們小姐比較忙所以疏忽到，以為放在那邊是好好的一盤，小姐送到前面去後，民眾發現也沒有說，用餐結束才告訴我們。」後來第一時間也急忙道歉，並送上一盤炒青菜、餐費少收一半做為補償，並強調非故意送上吃完的毛豆，表示對於該名用餐民眾真的感到十分抱歉。