7-11結帳系統疑出問題！無法行動、電子支付　統一回應了

▲7-ELEVEn結帳系統疑似當機，有多名網友回報只能用現金付款。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友在網路上發文表示，自己中午到7-ELEVEn時，店家的結帳系統疑似出問題，無法使用行動支付與電子支付。貼文一出也引起不少網友哀號。對此，統一超商回應指出，因合作的電信商網路服務短時間異常所造成。

該名網友今（14）日中午在PTT以「7-11 正在大當機，小七消費只能收現」為題發文，表示自己到7-ELEVEn購物時，店內的帳系統疑似出問題，無法用行動支付，電子支付工具，但因為許多顧客都沒有帶現金，因此店內現在是一團亂。

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原PO透露，自己人是在位於三重的7-ELEVEn內，好奇「這是個案還是全台啊？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛表示「台中掛點+1」、「桃園掛掉+1」、「新竹掛點+1」、「全台的樣子，台北市的也炸了」、「南部也一樣啦，最後還好有無卡提款」不過也有網友指出「我才剛去小七，很正常啊」、「剛買完沒問題啊」。

對此，根據《中時新聞網》報導，詢問統一超商後，官方表示，合作的電信商網路服務短時間異常，目前電信商網路服務已修復，下午1點後門市支付系統皆正常使用中。

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