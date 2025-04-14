教育部開發教材「加強國家認同、識讀中國威脅」　今年暑假推出

▲教育部長鄭英耀表示，預計今年暑假將開發出國家認同、識讀中國威脅的教材。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

教育部長鄭英耀今（14日）在立法院教育及文化委員會備詢時強調，教育要中立，教育工作者的言論自由應在《教育基本法》的框架中，教育部預計今年暑假將開發出國家認同、識讀中國威脅的教材。

立法院教育及文化委員會今邀請鄭英耀報告教育部業務概況。民進黨立委林宜瑾質詢中提到，近期北一女教師區桂芝在課堂上宣稱台灣是中國的一部分，另有小三學生家長反映導師告訴孩子「我們是中國人」，擔憂這些言論影響孩子的認知。

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林宜瑾強調，個人自我認同沒有錯，但教育工作者若利用教育手段混淆國家認同或為境外敵對勢力宣傳，問題嚴重。

鄭英耀回應，國家安全至關重要，《教育基本法》的宗旨是培養具有國家意識及國際視野的現代化國民；教育部也希望未來加強中小學生對國家的認同，能夠對自己身處的地方有更多理解和愛護。

鄭英耀表示，個人對文化可以有偏好，但教育要中立，教育工作者的言論自由應在《教育基本法》的框架中；教育部將透過學科輔導團編纂國家認同、識讀中國威脅的教材，預計今年暑假開發出來，希望歷史、公民、社會科老師參加研習，給學生正確的史觀和資訊。

近日有大專生在校園設立罷免攤位，引發討論。林宜瑾詢問，有學生使用場地被學校關切，或罷免文宣被撕除，這是否違反校園中立。鄭英耀表示，台灣校園民主和言論自由是高教的重要資產，《教育基本法》規範學校不得為特定政治團體宣傳，但學生個人的公民參與屬於言論自由，應被保護。