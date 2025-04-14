「這款吐司」超肥！醫示警：會引爆「血糖震盪」　對減重者不利

▲無論是吐司、生吐司，主要成分都是精緻澱粉，會使血糖快速上升、快速下降。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

生吐司因為質地柔軟、奶香十足，深受不少消費者喜愛，但營養功能醫學醫師劉博仁指出，生吐司添加了較多奶油與糖分，整體熱量與升糖負荷仍偏高，如果單吃2片，容易超過血糖穩定的建議範圍，因此他也建議搭配著蛋白質、好油脂來吃，一餐控制在1至2片，才能「吃得比較健康」。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，有位患者最近問他，吐司、生吐司對於血糖控制不佳的人是否有不同影響？他便解釋，「生吐司」並不是指「生的沒烤過」，而是強調使用高品質原料（如鮮奶、生奶油、蜂蜜等），讓吐司更柔軟濕潤，入口即化，常用湯種法、中種法等進階工法，使口感更綿密，也比較容易入口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉博仁強調，不論是生吐司還是一般吐司，主要成分都是高筋小麥麵粉，也就是精緻澱粉，「這類澱粉屬於高升糖指數（GI）的食物，會讓血糖快速上升，隨後可能快速下降，引起所謂的『血糖震盪』，讓人感到疲倦、容易餓，對糖尿病患者與減重者特別不利。」

劉博仁接著說到，生吐司因為添加較多奶油與糖分，口感雖然濕潤、飽足感也稍好，但整體熱量與升糖負荷（GL）仍偏高，若單吃2片，很容易超過血糖穩定的建議範圍。

為此，劉博仁提出3點建議，讓民眾在食用吐司或生吐司時，可以「吃得比較健康」：

1、吐司不要單獨吃，可搭配蛋白質（如水煮蛋、無糖豆漿）與好油脂（如酪梨、堅果醬）。

2、若能選擇含膳食纖維較多的全麥吐司，加入亞麻籽、糙米粉等成分，會更健康。

3、控制份量很重要，建議一餐1至2片為限。

延伸閱讀

▸ 她游泳遇媽帶兒進更衣室 …直接被脫衣GG露出 網喊：男生很常沒被尊重

▸ 人夫動手趕妻出門！「岳父霸氣1舉動」他氣炸：破壞婚姻 全網都不挺

▸ 原始連結