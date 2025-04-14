謝龍介喊只做4年台南市長、後面給白營　綠委轟：明目張膽利益交換

記者郭運興／台北報導

民眾黨13日來到台南舉辦「人民要當家 全民問政宣講」，國民黨立委謝龍介也參加活動，他登台更喊話「若有機會，讓謝龍介做看看市長，他只會做4年，後面交給民眾黨打拼」。對此，民進黨立委郭國文今（14日）表示，一個對城市有熱誠的市長候選人，都不會把「只做4年」當作政見宣傳，甚至還說4年後要讓給白營，這就是明目張膽的利益交換，假如真的達成，那黃國昌可以請辭，讓謝龍介來當民眾黨主席了。

謝龍介13日參加民眾黨「人民要當家 全民問政宣講」活動，他登台談到「2026台南市長選舉」喊話，國民黨還沒提名、他也還沒宣布，但他現在先宣布，明年11月選舉，民眾黨市議員最少要有5席，自己全力相挺民眾黨。他也喊出，台南市做一個改變，若是有機會，讓謝龍介做看看市長，他只會做4年，4年改變台南市，後面交給民眾黨來打拼。

▼國民黨立委謝龍介參加民眾黨台南宣講活動。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

對此，郭國文表示，「膨風水雞刣無肉」，這是在形容說要當4年台南市長，並讓民眾黨拿下5席議員的謝龍介。

郭國文表示，謝龍介真的當什麼表現都最差，在立法院質詢率表現倒數第一，當黨部主委任內，國民黨議員席次不增反減，想當市長候選人，結果台南大地震謝龍介晚了1個月才到現場會勘。

郭國文說，如今，謝龍介還想當2026藍白共推的母雞，自己看藍營地方基層應該一片哀嚎，在謝龍介的帶領下的造假連署已經害基層被約談、羈押了，就看謝龍介當母雞還能拖多少人下水。

郭國文再說，他想對一個城市有熱誠、有願景的市長候選人，都不會把「只做4年」當作政見在宣傳，甚至還說4年後要讓給白營，這就是明目張膽的利益交換。

郭國文也大酸，藍營把台南交給謝龍介以來，唯一有「升官」的就是謝龍介本人，靠著不分區當上立委，膨風的能力也跟著晉升。

最後，郭國文強調，假如民眾黨可以靠謝龍介拿到5席議員，還可以拿到2030年的台南市長，那黃國昌可以請辭，讓謝龍介來當民眾黨主席了。

▼民進黨立委郭國文質詢。（圖／記者林敬旻攝）