　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊注意！出境「做這1事」恐遭機場人員關切　嚴重後果曝

不少人赴日旅遊。（圖／達志／美聯社）

▲近期不少台人前往日本賞花。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少人趁櫻花季到日本旅遊，大家也會到Uniqlo、GU、唐吉訶德、藥妝店等買大量藥妝或衣物，不過這要小心，就有民眾表示，有台灣旅客在機場把拆封的「Japan Tax-free Shop」免稅袋拿出被關切，而其實袋子上都有寫拆開的後果。

據《中時新聞網》報導，有些台灣旅客近期在回國時，在日本機場出境大廳拿出拆開的免稅透明袋子放在椅子上，隨即被機場人員關切，要他放到隨身行李袋，幸好機場人員沒有嚴格執行規定，讓整起事件安全落幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，外國遊客在日本境內買的免稅品，購買前要出示護照，而店家也會用App記錄，衣物和鞋子等不用裝袋，不過如果像藥妝店、唐吉訶德的藥品，要裝袋黏死，唐吉訶德的免稅袋上寫「離開日本之前，請勿開封，如在日本有消費情形，將被開徵消費稅」，如果打開黏貼處會出現「OPEN」圖樣。

據國泰產險官網解釋，消耗品或一般物品加消耗品會放入免稅品密封袋中，因為有消耗品，所以出境之前皆不可拆開使用。若將密封袋拆開，即視同於日本國內使用，無法享有免稅優惠，若被海關發現則需繳納原本的消費稅。而衣服屬一般物品，可以拆開使用，但要與免稅者一同出境。

其實之前也有網友在社群發文問，「很好奇有人在日本被查過免稅商品或是被罰錢的嗎」，不少人回，「沒被查過，只是規定就在那裡，所以還是好好遵守做個合格的旅人」、「之前跟團領隊說拆開沒關係，但不要打開使用，有帶出境沒關係」、「好像有人說過比較會被查的是精品包，因為免稅之後真的便宜很多，怕買的人是代購之類的」。

不過也有人說「半個月前回國，旅伴有被查，當時機場報到櫃台只有我跟旅伴，以及一團台灣團客在排隊，一位身穿藍色襯衫的工作人員跟我們打招呼，她請旅伴出示護照，然後操作手中的平板後，直接列出旅伴日本旅程期間的免稅紀錄。然後指著其中一項商品，叫旅伴打開行李箱秀給她看，那個產品剛好是精品包，就只查這項而已。」

延伸閱讀
醫院徵護理師月薪開62K！她見「實領薪資」傻了　內行揭真實算法
薪水10萬都給家裡花！　她住院大嫂卻傳訊「補習費該付了喔」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽明山大火！　蔣萬安：已出動16輛消防車、72人全力救災
爆藍委林沛祥罷免案偽造連署116人　藍議員轟：有接受相同司法
快訊／燒往另一座山頭了！　緊急申請空中救災
亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」遭霸凌
跟團玩北海道　同團台人別「1款胸章」！全場愣：好丟臉
面試「提早25分鐘到」竟秒被刷掉！　老闆曝：看出2特質
快訊／陽明山火勢擴大！步道緊急封閉　遊客儘速撤離
快訊／國3轎車插入變廢鐵　駕駛腦漿外溢慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場交友聚餐「她推爆1話題超好聊」！全場逆風：很私密的話題

1月161萬人次出國「遠超疫情前」　專家估全年恐因關稅戰反轉

味道不一樣！他吃得出「食物被拜過」大票爆共鳴：非常明顯

孩子不給孝親費「可以告他棄養嗎？」　律師解答！一票人吵翻

捷運「這1處大升級」紅藍線限定！網讚：其他車廂也要跟進

快訊／拍板定案！台中綠美圖12／13正式開館

李多慧在韓國「遇到台灣學生畢旅」親切合照　又做1暖舉！全場讚爆

4／14～4／20十二星座週運　專屬行動指南畫重點筆記

日本旅遊注意！出境「做這1事」恐遭機場人員關切　嚴重後果曝

女兒逛超商！陌生男抓手「伸向他的下面」　媽急報警：變態這麼多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

職場交友聚餐「她推爆1話題超好聊」！全場逆風：很私密的話題

1月161萬人次出國「遠超疫情前」　專家估全年恐因關稅戰反轉

味道不一樣！他吃得出「食物被拜過」大票爆共鳴：非常明顯

孩子不給孝親費「可以告他棄養嗎？」　律師解答！一票人吵翻

捷運「這1處大升級」紅藍線限定！網讚：其他車廂也要跟進

快訊／拍板定案！台中綠美圖12／13正式開館

李多慧在韓國「遇到台灣學生畢旅」親切合照　又做1暖舉！全場讚爆

4／14～4／20十二星座週運　專屬行動指南畫重點筆記

日本旅遊注意！出境「做這1事」恐遭機場人員關切　嚴重後果曝

女兒逛超商！陌生男抓手「伸向他的下面」　媽急報警：變態這麼多

林憶蓮唱一半突2度道歉！　「激動哽咽噴淚」原因曝光

史上第6位達成高球大滿貫　麥克羅伊還追上老虎伍茲1神紀錄

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

樂天新有菜罹患髕骨軟化症！　「無立即療法」崩潰痛哭：真的很無助

馬力歐爆遭製作人嗆「根本不想用」！ 外景變隱形人　主持費等8年都沒給

23歲人氣男星險露宿街頭！　「徒步走280公里」崩潰落淚

陽明山小油坑火燒山　蔣萬安：已出動16輛消防車、72人全力救災

高雄愛河成魚群墳場！魚屍延續看不到盡頭　惡臭狂飄原因曝

失聯移工遭盤查狂奔400米！熱心哥載警追上...他軟腳投降了

大谷翔平對小熊系列賽12支1　羅伯斯：沒有追打壞球狀態不差

【已被眼睛出賣】兒子喊媽媽比女團 #Aespa 還漂亮下秒被抓包偷瞄

生活熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招改善

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

還有鋒面！　下波變天時間曝

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

今晨9.8℃！　下波轉雨時間曝

心理師錄取助理遭放鳥　怒嗆：會用人脈封殺你

堅持讓「151公斤高齡妻生孩」產後3天亡！怒告醫院

粉絲抖內問「去大陸開健身房」　館長回應了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

廣末涼子拘留所慘況曝光！

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面