日本旅遊注意！出境「做這1事」恐遭機場人員關切　嚴重後果曝

▲近期不少台人前往日本賞花。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少人趁櫻花季到日本旅遊，大家也會到Uniqlo、GU、唐吉訶德、藥妝店等買大量藥妝或衣物，不過這要小心，就有民眾表示，有台灣旅客在機場把拆封的「Japan Tax-free Shop」免稅袋拿出被關切，而其實袋子上都有寫拆開的後果。

據《中時新聞網》報導，有些台灣旅客近期在回國時，在日本機場出境大廳拿出拆開的免稅透明袋子放在椅子上，隨即被機場人員關切，要他放到隨身行李袋，幸好機場人員沒有嚴格執行規定，讓整起事件安全落幕。

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據了解，外國遊客在日本境內買的免稅品，購買前要出示護照，而店家也會用App記錄，衣物和鞋子等不用裝袋，不過如果像藥妝店、唐吉訶德的藥品，要裝袋黏死，唐吉訶德的免稅袋上寫「離開日本之前，請勿開封，如在日本有消費情形，將被開徵消費稅」，如果打開黏貼處會出現「OPEN」圖樣。

據國泰產險官網解釋，消耗品或一般物品加消耗品會放入免稅品密封袋中，因為有消耗品，所以出境之前皆不可拆開使用。若將密封袋拆開，即視同於日本國內使用，無法享有免稅優惠，若被海關發現則需繳納原本的消費稅。而衣服屬一般物品，可以拆開使用，但要與免稅者一同出境。

其實之前也有網友在社群發文問，「很好奇有人在日本被查過免稅商品或是被罰錢的嗎」，不少人回，「沒被查過，只是規定就在那裡，所以還是好好遵守做個合格的旅人」、「之前跟團領隊說拆開沒關係，但不要打開使用，有帶出境沒關係」、「好像有人說過比較會被查的是精品包，因為免稅之後真的便宜很多，怕買的人是代購之類的」。

不過也有人說「半個月前回國，旅伴有被查，當時機場報到櫃台只有我跟旅伴，以及一團台灣團客在排隊，一位身穿藍色襯衫的工作人員跟我們打招呼，她請旅伴出示護照，然後操作手中的平板後，直接列出旅伴日本旅程期間的免稅紀錄。然後指著其中一項商品，叫旅伴打開行李箱秀給她看，那個產品剛好是精品包，就只查這項而已。」

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