相差22歲！他渡假離奇驟逝「遺產全給網美嫩妻」　家屬超崩潰

▲艾倫和妻子馬伊妲，返回摩洛哥渡假，未料他在睡夢中驟逝。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國47歲商人艾倫（Allen McKenna），娶了比自己年幼22歲的網美妻子，他跟著太太返回家鄉摩洛哥渡假時，卻在睡夢中驟逝。根據遺囑，其遺孀馬伊妲（Majda Mjaoual）可以獨自繼承所有遺產，引發家屬激烈抗議。

2月22日，艾倫深夜心臟病發猝逝，經過驗屍之後，迅速安葬在摩洛哥最大城市「卡薩布蘭卡」（Casablanca）的一座墓園。

不過，死者家屬懷疑，事情並不單純。艾倫父親指控，馬伊妲拒絕說明艾倫死亡的確切情況，不讓家屬看看遺體，不願出示死亡證明，甚至沒有公布下葬地點。

馬伊妲是小有名氣的網美，因此案件備受關注。面對公公指控，她接受《每日郵報》採訪時回憶，艾倫去世前幾個月，陸續接受多次治療，包括扁桃體與腎臟問題、高血壓及高膽固醇等，而且為了健身長期服用類固醇。案發當晚，她走進臥室，就發現丈夫躺在床上、臉色發青，儘管緊急撥打救護專線，卻仍回天乏術。

馬伊妲立刻通知地方當局，聯繫英國領事館，而公公當時不願親自前往摩洛哥，如今卻又「一直在騷擾我……如果他的父親想要知道任何事情，可以請律師。」她深愛艾倫7年，「他是一個很棒的人，他生病時，我也照顧著他，但我不想跟他父親扯上任何關係。」

據悉，馬伊妲目前已經回到英國，並且關閉社群媒體帳號，而她11日外出時，被媒體拍到，已經把婚戒拔下來。

艾倫經營一間釀酒公司與一間保全公司，2017年結束第一段婚姻不久，就在倫敦認識了餐廳服務生馬伊妲。最後，他為愛皈依伊斯蘭教，夫妻倆在清真寺結婚。

一名友人證實，艾倫生前最後幾周一直進出醫院。他認為，艾倫在遺囑上指定妻子為唯一繼承人，導致公媳之間產生敵意，「所有的錢都給了她，這就是問題所在。」