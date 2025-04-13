飯店洗手台驚見「詭異塗鴉」　女一看急報警！後果超心寒

▲ 韓德森在飯店浴室洗手台下發現令她毛骨悚然的塗鴉。（圖／翻攝TikTok／baby.capp）

圖文／CTWANT

美國伊利諾州（Illinois）一名單親媽媽近日在她投宿的飯店浴室洗手台下，發現了一系列令她毛骨悚然的兒童塗鴉，讓她憂心有某個孩子曾經在此遭受父親虐待。然而當她向業者與警方通報，不僅警方對此不以為意，業者還因她在網路上公開飯店資訊、拍攝到工作人員的行為，將她逐出飯店。

據《每日郵報》報導，TikTok用戶傑柯莉亞．韓德森（Jacoreya Henderson）3月底在她的帳號上傳了一段影片，引起網友關注。

這名育有2個女兒的22歲單親媽媽表示，她最近和女兒入住伊利諾州埃爾金市（Elgin）的連鎖飯店品牌「伍德斯普林套房酒店」（Woodspring Suites），偶然在浴室洗手槽下方發現了一連串兒童塗鴉，仔細一看塗鴉內容卻不由得「警鈴大作」。

這串塗鴉大部分描繪2個火柴人的互動，個頭較小的火柴人看起來像是小孩，另外一些大塊頭的火柴人旁則標記著「爸爸」（DAD）。某些塗鴉中，小火柴人趴在地上，大火柴人用某種東西抽打著小火柴人的屁股；一旁的另一幅塗鴉中，大火柴人用一隻手從後面抓著小火柴人，小火柴人臉上則露出難過的表情。

而這兩幅塗鴉的上方，都用歪歪扭扭的筆跡寫下「虐待」的法文單字「ABUS」。（虐待的英文為「abuse」，不排除有兒童誤拼的可能。）

其他塗鴉則包含大小大火柴人躺在一起，大火柴人對小火柴人說著關於「刀子」的事情；小火柴人蹲在桌子下，躲避大火柴人在頭上尋找；小火柴人被大火柴人追逐，此時大火柴人手上疑似拿著刀子，而且表情憤怒。

在這些塗鴉中，作畫者以歪歪扭扭的筆跡寫下小小的「救命！」（HELP！）下方畫了三條線表示強調，此外還透露一個X帳號「@Hzz81」，而這個帳號導向一個登記在阿拉伯首都利雅德的阿拉伯籍使用者，該帳號在2015年登記，發布內容多是碎片化的生活感言，但在2024年11月底之後便停止更新。

「我們必須要搞清楚，是『誰』曾經與他的爸爸一起待在這裡。」韓德森在影片裡強調。

韓德森告訴記者，她當天立刻衝到飯店櫃檯，向工作人員通報她的發現，但工作人員對此並沒有投注太多關心。而她向警方通報後，當地警方也沒有立即現身，而是到幾天後，當她上傳的影片已有數百萬此瀏覽，才有2名埃爾金市的警察上門拜訪。

不過當警方與飯店工作人員一同檢查了水槽下的塗鴉後，他們告訴這名母親，「在我們看來，這就只是普通的塗鴉。」

韓德森告訴記者，在她與警方的互動中，她認為警方似乎認定這些塗鴉與她有關，還懷疑是她年幼的女兒畫下這些塗鴉。其中一名警官還因為她過去曾遭受家暴的經歷，而著重詢問了她如今的個人生活狀況。

當這兩名警察離去時，他們將聯繫方式給了韓德森，並告訴她「會再與她聯繫」，但韓德森後來再也沒有接到來自警方的電話。於是她主動聯繫警方，詢問能否獲得警方進入她房間時記錄下的畫面，但也沒有獲得回覆。

至此，韓德森決定再度主動向美國聯邦調查局（FBI）報告了她的發現，但之後同樣沒有得到回應。

她向記者強調，房門外是有監視器的，若警方願意向飯店調閱監視器紀錄，應該可以得知有誰出入過自己所住的房間。但她並不清楚警方或飯店工作人員是否有調閱過這些紀錄。

更讓她寒心的是，在她上傳影片不久後，飯店工作人員便通知她，飯店拒絕再為她提供住宿服務，理由是她在網路上分享了飯店的資訊，且拍攝到飯店工作人員的行為也違反飯店守則。

如今韓德森與女兒搬到了附近一間新酒店，但價格比伍德斯普林套房酒店要貴得多。因此韓德森雖然依然很關心這些塗鴉與它背後的真相，但她目前得更專注於為她的2個女兒找到新的穩定住處。

韓德森補充說明，當她在16歲懷上第一個孩子之後，她就一直獨自生活，並且住在各種沙發與收容所之間，她的夢想是能成為一個普通人，上班、送孩子上學，在一天的工作結束後，有一個家可以讓她回去。

《每日郵報》也就此事聯繫了伍德斯普林套房酒店以及埃爾金市警察局，但沒有獲得回應。

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