瘋電影／艾諾拉　史上第一位拿到奧斯卡影后的鋼管女郎

文／賴賴





瘋言瘋語

《艾諾拉》在第97屆奧斯卡金像獎橫掃最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳女主角與最佳剪輯五項大獎，足見其藝術價值與影響力。導演西恩·貝克以其擅長的現實主義手法，細膩描繪主角艾諾拉的生命歷程，在輕鬆流暢的敘事風格中，暗藏對社會底層現象的深刻觀察，使得這部電影兼具娛樂性與社會批判意義，令人回味無窮。



曾聽過一位華裔美籍導演分析奧斯卡最佳女主角獎的得主時提到，獲獎者往往符合「年輕、漂亮」的條件，極少有年長女性獲獎。而這次的麥琪·麥迪遜無疑實至名歸。她不僅年輕貌美，更成功詮釋了一名上空鋼管舞孃，表現自然真實，甚至讓觀眾誤以為她本身就屬於這個行業。她的演技細膩，舉手投足間充滿說服力，展現了高度的敬業精神，也讓這個角色在電影中顯得尤為立體鮮活。



艾諾拉這個角色的塑造，並非單純依賴肢體演出，更重要的是心理層面的刻畫。她從初期的汲汲營營，清楚區分感情與工作的界線，謹守各取所需的規則，直至男主角提出結婚的要求，才開始動搖。這部電影最厲害的地方在於——每個角色都有戲，沒有人是單純的「壞人」，因為誰不是被生活逼得喘不過氣來，努力掙扎求存？即便是住在豪宅、擁有海景別墅的男主角，也並未真正擁有自由。他被父母的期待與壓力桎梏，甚至連自主選擇人生的機會都沒有，直到他最後說出：「謝謝妳讓我最後一次的美國之旅，留下如此難忘的回憶。」這句話不僅道出了他的無奈，也點出了角色的悲劇性——他的出走不是追尋，而是最後的道別。



五顆星推薦進院觀賞。



片 名：艾諾拉

英文名稱： Anora

上映日期：2024/12/06

類 型：劇情

片 長：139分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：西恩貝克

演 員：麥琪麥迪遜、馬克艾德爾斯坦、尤里鮑里索夫、卡倫卡拉古利安

發行公司：UIP





劇情大綱

電影講述麥琪·麥迪遜飾演的脫衣舞娘與一位俄羅斯寡頭的兒子陷入詭異愛情的經歷。

▲俄羅斯富二代，在美國優渥糜爛的生活，姊就是來賺錢的。

▲生活苦悶的姊遇到俄羅斯腦空富二代，賀爾蒙作祟跑去結婚了。

▲有權有勢的俄羅斯父母知道後瘋了，派人立刻到美國準備抓回國。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI