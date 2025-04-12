維護桃園白玉海岸自然美景　亞東石化聯手環保志工淨灘

▲亞東石化與觀音區白玉里環保志工今天上午發起淨灘活動。（圖／亞東石化提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區白玉海岸是北台灣知名沙灘美景之一，每到假日吸引大量遊客前休憩遊玩，但近年垃圾堆積問題日益嚴重，亞東石化今（12）日聯手在地白玉里環保志工上百人投入淨灘活動；亞東石化總廠長張宗林指出，透過淨灘實際行動，大家一同守護這片美麗海岸環境。

▲亞東石化與觀音區白玉里環保志工今天上午共同淨灘。（圖／亞東石化提供）

桃園市觀音區白玉海岸以其壯麗自然景觀著稱，整排風力發電機機與豆腐巖美景吸引著大批遊客遊憩打卡拍照，隨著遊客人數不斷增加，海灘環境髒亂與垃圾堆積問題亟需關注，因此在地的亞東石化公司與白玉里環保志工發起淨灘活動，今天上午2個團體扶老攜幼動員上百人前往白玉海灘參與淨灘。

▲亞東石化與觀音區白玉里環保志工完成淨灘活動後大合影，共同見證團結力量大的熱情。（圖／亞東石化提供）

亞東石化總廠長張宗林表示，亞東石化聯合白玉里環保志工，共同舉辦淨灘活動，呼籲大家一起關注維護這片美麗海灘整潔，在上百人合作清理海灘上堆積垃圾，展現團結與對自然環境維護的熱情，透過活動提升環保與自然生態意識，更讓社群成員緊密合作，攜手守護這片美麗的土地。