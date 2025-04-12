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惡劣！喜傑獅推「1讚折1元」反悔還告顧客　法務局：非良善業者態度

▲▼喜傑獅。（圖／翻攝自喜傑獅 FB）

▲喜傑獅。（圖／翻攝自喜傑獅 FB）

記者陳家祥／台北報導

筆電商喜傑獅去年為慶祝中華隊在12強棒球賽奪冠，推出「1讚折1元」活動，但後續卻反悔，近期甚至提告300多名客戶。對此，北市法務局消費者服務中心表示，業者應負擔之義務不得低於廣告內容，契約成立後應確實履行，喜傑獅之態度非良善業者所應有，呼籲儘速與消費者溝通協調。

客製化筆記型電腦品牌商喜傑獅，去年為了慶祝中華隊在12強棒球賽奪冠，推出「1讚折1元」活動，累積1.7萬讚後竟反悔，修改遊戲規則外還將活動下架。最後喜傑獅承諾盡力補償消費者，照常出貨給顧客，並於今年初退出消費市場。

但沒想到，原以為事情告一段落，近來有多名網友在PTT、巴哈姆特、臉書社團等貼出判決書，喜傑獅對328名消費者提出民事訴訟，主張契約無效，過不久就會收到法院通知書，引來網友砲轟「原來是洗劫師」。

北市消費者服務中心主任葉家豪表示，台北市受理有關喜傑獅申訴案件共計16件，其中有6件進入消保官協商程序，業者與消費者均未到場協商。

葉家豪說，企業經營者應致力充實消費資訊，並確保廣告內容真實，業者應負擔之義務不得低於廣告內容，於契約成立後並應確實履行。業者應遵守法令以善盡其對消費者之社會責任。

葉家豪強調，喜傑獅捨棄與消費者面對面溝通協調處理之方式，反而採取訴訟之方式，並非一間良善的業者面對問題時所應有之態度。呼籲喜傑獅撤回訴訟，積極與消費者溝通協調，以謀求雙贏的解決方案。

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