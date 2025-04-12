花蓮推動綠色辦公！符合25項以上綠色作為　入列「綠色夥伴」

▲花蓮縣政府推動綠色辦公，目前共有141間機關、137間學校、99間企業團體宣示響應綠色辦公。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略，花蓮縣政府積極推動綠色辦公，目前花蓮縣共有141間機關、137間學校、99間企業團體宣示響應綠色辦公，逐步開創本縣綠色辦公轉型風潮。縣長徐榛蔚表示，上班族除了休息睡眠，每日在辦公室裡活動時間8個小時以上為最長，因此推動綠色辦公為淨零綠生活的重要里程碑。

▲▼各機關團體只要符合25項(含)以上綠色辦公作為，就可以成為「綠色夥伴」。

花蓮縣政府推動環境保護政策，彙整多項簡單易行的「綠色辦公」措施，包括節省能源、紙張雙面使用、多採視訊會議、優先採購環保標章產品、參與環保相關活動以及加強員工環境教育宣導等。此外，為進一步落實低碳運輸理念，花蓮縣政府也積極推動公務車輛電動化，逐步汰換傳統燃油公務車，改採電動公務車，以降低交通運輸所造成的碳排放，展現縣府推動綠色辦公及環境永續的決心。

歡迎機關、學校或民間企業與團體至綠生活資訊平台(https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/categories/green_office)，透過平台線上作業由「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」和「宣導倡議」5大指標的35項措施中，符合25項(含)以上綠色辦公作為，就可以成為我們的「綠色夥伴」。

徐榛蔚表示，綠色辦公不僅是一項宣傳，更是一種行動，花蓮縣政府鼓勵各界響應綠色辦公措施，期使企業、機關、學校或團體共同響應，並對員工推廣淨零綠生活訊息。透過推廣使用電動公務務車，更能有效降低能源消耗與碳排放，達成節能減碳目標。除了可以使員工辦公更環保之外，又可減少資源消耗、節省成本及兼顧員工健康、安全及環保，藉此，也向外界宣示花蓮縣積極落實2050淨零轉型目標的決心。