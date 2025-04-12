疑尼斯湖水怪「水下吐泡泡」被直擊　世紀謎團再掀波瀾

▲今年再度有目擊者拍攝到尼斯湖水怪短暫露出水面的畫面。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）的傳說，可追溯至西元6世紀，至今仍有目擊者聲稱拍到其在水面下活動的證據，疑似水怪在水面下吐泡泡。

英國《鏡報》報導，日前安妮特（Annette）在尼斯湖厄克特城堡（Urquhart Castle）以望遠鏡觀察時，發現一個深灰色的不明物體在水面下移動，還伴隨著氣泡。據安妮特描述，該物體曾短暫現身水面，然後就快速地消失在水下。

安妮特回憶，今年3月2日拍攝時非常倉促，「當時牠正在移動，我趕緊拿出手機，但牠隨即沉入水中，之後就沒有再出現了」。專門研究尼斯湖水怪的「尼斯湖中心」分析影片後，證實安妮特確實捕捉到了水下物體浮出又沉入的過程，且在水面下還有產生氣泡。

類似水怪的目擊事件並非單一案例，過去便有記錄顯示有不明物體在水面活動並露出局部，此次再度發現類似蹤跡，讓尼斯湖中心雀躍地表示，這更加深尼斯湖與尼斯湖水怪的神祕色彩。



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