電音迷注意！Alan Walker桃園4／26~27震撼演出　星光票開賣

▲Alan Walker的神秘DJ形象，以極具情感張力的旋律與電子節奏征服樂迷。（圖／UJIN Entertanimnet提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自挪威的天才製作人Alan Walker，自2015年出道以來，總是身穿帽T、戴著口罩的神秘DJ形象，並以極具情感張力的旋律與電子節奏征服所有樂迷，其電子音樂《Faded》推出後更是風靡全球，成為電音界最難以忽視的存在。

而Alan Walker的作品不僅在YouTube上累積超過百億點擊，更屢次登上全球各大音樂榜單冠軍。主辦單位UJIN ENTERTAINMENT、AP LIVE 11日表示，Alan Walker即將來台，於 4月26、 27日兩天，在桃園青埔桃園陽光劇場演出，Alan Walker 將於兩日活動中帶來獨家90分鐘超強舞台演出，【Alan Walker星光票 STARLIGHT TICKET】即起限量開賣！

▲Alan Walker 將於桃園極致震撼演出。（圖／UJIN Entertanimnet提供）

主辦單位也籲請電音迷請注意，如果你心裡只有 Alan Walker，不必為整場演出買單，只要用$1,880就能進場，直攻C區（僅限觀看 Alan Walker 演出），享受90分鐘震撼EDM演出，跟著Alan Walker一起引爆現場！