進口「健身聖品」乳清蛋白！打開變5.76公斤愷他命　5嫌被逮

▲瑞士進口乳清蛋白打開變毒品！裡面粉末竟是愷他命。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

刑事警察局接獲財政部關務署通報，一件從瑞士進口的乳清蛋白健身飲品包裹，疑有毒品反應，經拆封取出內容物進行檢驗，發現全是第三級毒品愷他命，毒品毛重多達5.76公斤。警方追查破獲運毒集團，陸續緝獲林姓主嫌、林姓車手、集團朱姓、王姓成員及李姓主嫌等5人移送偵辦。

▲運毒集團將愷他命粉末偽裝成乳清蛋白進口。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，接獲財政部關務署通報，有包裹疑似有毒品，經將該批乳清蛋白拆封取出內容物進行檢驗後，赫然發現裡頭的粉末，全遭換成第三級毒品愷他命，毒品毛重多達5.76公斤，粗估可供2萬人次吸食。

▲運毒集團將愷他命粉末偽裝成乳清蛋白進口。（圖／記者賴文萱翻攝）

南部打擊犯罪中心隨後邀集高雄市警局三民第一分局共組專案小組深入追查，並報請高雄地檢署翔股陳志銘檢察官指揮偵辦。調查發現，該運毒集團冒用他人名義為包裹收件人，將愷他命粉末偽裝成乳清蛋白進口，並指派車手至收件地址拿取及運送包裹，設置多道斷點以規避查緝。

經專案小組成員密集跟監蒐證掌握運毒集團計畫，得知幕後為林姓主嫌及李姓主嫌共謀策畫自國外將毒品運入，追查過程破獲朱姓成員因不敢返回住處，藏匿於台中市北區某汽車旅館內開毒趴。

▲▼運毒集團將乳清蛋白替換成愷他命，5嫌遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場查扣安非他命3包（共2.15公克）、吸食器、K菸數支等贓證物，陸續緝獲林姓主嫌、林姓車手、集團朱姓、王姓成員及李姓主嫌等5人，全案依涉犯毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，相關犯嫌並均遭起訴在案。

依據《毒品危害防制條例》規定，運輸第三級毒品屬七年以上有期徒刑之重罪，並得併科新臺幣一千萬元以下罰金。刑事警察局呼籲，運毒集團為躲避檢警查緝，經常透過社群、通訊軟體等平臺以豐厚報酬招攬代收、運送包裹，切勿貪圖一時利益而身陷囹圄，承擔運毒重罪刑責。