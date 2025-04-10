公車沒到站！南一中學生先站門口　司機停路邊狂噴他10分鐘

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，4月9日晚上1名台南一中學生，疑在台南公車未到站前先行離座站在車門口，引起公車司機不滿，將車停在路邊，對該名學生狂噴10多分鐘，網友直批「台南的藍幹線是惹不起的存在」！

▲1名學生疑在台南公車未到站前，先行離座站在車上走道，此舉引起公車司機不滿，將車停在路邊，對該名學生狂噴10多分鐘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

網友PO文引起其他網友熱議，網友們說：「該名駛已經不是第一次了，這是司機個人情緒問題，不是公司問題，他如果要以這樣的工作態度看待，那請公司把他炒一炒，上次在福國寺有人誤按下車鈴，直接把車丟在路邊停著，開車是這樣開喔，要不是興南缺人不然他早就被炒了」、「就是這臺車，上次要在台南公園下車，而且我已經按下車鈴，這個司機直接無視下車鈴，一路開到火車站才開門，當時那站也有其他人要下車 ，重點是我當時跟他說我有按下車鈴，為什麼你不讓我和其他乘客下車，他說我沒有按，下車鈴都亮燈了，還說我沒按，真的覺得很誇張」…，也有網友認為不該提早站在車內走道，那容易發生危險。

▲台南交通局公運處長吳俁之指出，根據瞭解這名司機因為擔心乘客在行進間移動會有危險，但是說話語氣應該要委婉一點。



台南交通局公運處長吳俁之指出，根據瞭解這名司機因為擔心乘客在行進間移動會有危險，但是說話語氣應該要委婉一點，所以已經請客運公司先把這名司機調整路線跟職務，並且重新教育訓練，跟乘客溝通的語氣態度應該要委婉良好，針對被投訴的部分，也會視情況來扣減公司的補貼款。

對於公車隨意停在路邊一事，公運處長吳俁之說：「針對公車是否有依規定停靠在站位上下客或者有違規的部分，會予以查明，如果有違規的部分會來給予處罰，公運處也呼籲乘客在搭乘公車的時候，在車輛行進間應坐在座位上，或者是緊握扶手站穩，不要任意走動，以免發生危險。還沒停靠到公車站停穩之前，建議大家留在座位上，或者緊握扶手站穩，等公車停火開門之後再行走動。」

▲興南客運公司領班林明志指出，這名司機因為擔心乘客在行駛中站在車內走道會有危險，但語氣上應再委婉和諧，造成民眾誤會，公司會再加強教育以及檢討。

興南客運公司領班林明志指出，根據瞭解，這名司機因為擔心乘客在行駛中站在車內走道會有危險，但語氣上應再委婉和諧，造成民眾誤會，公司會再加強教育以及檢討。另外，宣導乘客行車中請勿任意走動，駕駛會靜待乘客到站後完成所有上下車動作，再重新開車，請民眾切勿慌張。

許多民眾指出，乘客提早離座很容易跌倒受傷，但司機勸他其實是出於好意，只是語氣可以再稍微委婉一些，這樣子才不會讓人家覺得心裡不舒服，然後造成誤解。也有公車乘客指出，其實興南客運的司機大部分都蠻親切的，不過行駛途中還是建議不要站起來，因為這樣真的還蠻危險的，比較容易受傷，儘量等車停了，再下車這樣會比較好，而司機口氣比較強硬，可以溫和一點，才不會讓乘客感受不好。