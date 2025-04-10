大甲媽4／11回鑾彰化城！天后宮成一級戰區　部署367警「防打」

▲大甲媽回鑾11日深夜將進入永樂街天后宮，警方部署警力及改道牌維安。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖徒步進香回鑾，今（10日）進入第六天。上午回鑾隊伍已抵達彰化縣埤頭鄉，彰化縣警局為此嚴陣以待，將北斗奠安宮、員林福寧宮及彰化市大埔路、永樂街天后宮等地列為重點維安區域，其中永樂街天后宮周邊因過往曾發生推擠衝突，更被視為維安核心，警方在天后宮周邊部署367名警力，設置600面改道牌加強防範可能的滋事行為。

▲大甲媽回鑾11日深夜將進入永樂街天后宮，警方部署警力及改道牌維安。（圖／ETtoday資料照）

今日回鑾行程將途經溪州、北斗、埤頭、田中等鄉鎮，預計今晚駐駕北斗奠安宮，明日傍晚進入彰化市區，晚間9時30分駐駕永樂街天后宮，12日凌晨經彰化市區主要道路返回台中大肚區。彰化縣警局將投入超過1200人次警力，全程維護秩序。

警方指出，大埔路、永樂街、民族路及中山路等路段過往容易發生群眾推擠，因此將在永樂街天后宮周邊部署367名警力及600餘面交通導引牌，實施嚴格人車分流管制，維安範圍將涵蓋天后宮至永樂街與民族路口，並延伸至中華路開化寺，形成嚴密的安全防護網。

由訓練科長林世明率領的機動應變隊，將與刑警大隊及彰化分局警力合作，組成維安團隊，並強調將強勢執法，對任何暴力滋事行為立即逮捕，力求活動圓滿順利，延續連續2年零衝突的佳績。