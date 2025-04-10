　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

里港警查緝大型貨車違規！3天開80告發單　砂石車駕駛酒駕慘了

▲里港警方啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局4月7日起啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」專案，針對轄區內砂石車違規行為強力取締，截至目前已開出超過80件違規告發單，其中更查獲一起砂石車酒後駕駛案件，情節嚴重。

▲里港警方啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，這次專案結合大數據分析交通事故熱時段與高風險路段，並針對轄區內砂石車易違規路線及鄰近飲酒場所分布進行規劃，於易肇事與重要聯絡道路口設置封閉式或分散式路檢點，採取高密度巡查及靈活攔查策略，有效攔截違規行為，展現打擊危險駕駛的強力決心。

交通組組長巴龍祥說明，這次大執法針對大型貨車（含砂石車）重點查緝超速、酒後駕駛、闖紅燈、無照駕駛、違規跨越雙黃或雙白線、違規超車、不依標誌標線號誌行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大交通違規行為，其中以「不遵守道路交通安全標誌」指示為主。警方執行同時加強宣導大型車行車視線死角與內輪差風險，提醒駕駛人應隨時保持警覺、注意周遭弱勢用路人，尤其行經路口與行人穿越道時，務必減速慢行、禮讓行人，以避免事故發生。

分局長温基興呼籲所有用路人，無論是駕駛大型車輛、機車或行人，皆應共同遵守交通法規，建立尊重路權的觀念。並且強調，里港警分局將持續強化取締與宣導並行的策略，不僅透過高密度執法遏止違規，也展現警方守護里港交通安全的堅定立場。警方絕不容許危險駕駛破壞公共安全，期望藉由持續執法行動，營造更安全、友善的用路環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
對川普「未報復、願談判」收階段性成果　涉外人士揭90天關鍵
快訊／光復南路死亡車禍！　行人遭3機車連撞輾斃
誰讓川普改變心意？　關稅逆轉前「18hrs內幕」曝光
快訊／央行楊金龍：台股市值膨脹太多　國安基金可擴大規模
快訊／大雷雨炸3縣市！　國家警報響
快訊／無懼125％關稅！　大陸A股走揚
「關稅頂多10%、台積電越跌越買」　網湧柯建銘臉書朝聖喊先知
美國一定救台灣？　蘇起示警：川普恐「抗中不保台」
已向白宮掛號　林佳龍拋台美艦隊：多90天可更深入談合作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽起駕「大執法」！18hrs開190張罰單　警曝回鑾時再來一波

幫北韓官方「萬壽台」賣畫賺30萬！變相資助核武　大陸男起訴

北市死亡車禍！89歲翁闖紅燈過馬路　連遭3機車撞輾送醫不治

放話醫護「若發生暴力事件也沒辦法」　台中男獲判無罪

高雄男牽單車屏東街頭徘徊　警「破解1密碼」助他找到女兒

獨／詭異丟包醫院！40歲男「無呼吸心跳」搶救亡　2友快閃落跑

網紅Cheap質疑台南議員關說「害警員記申誡」　南檢要查了

趁紅燈「貼少女聞髮香」！高雄怪阿伯到案了　性騷擾防制法送辦

里港警查緝大型貨車違規！3天開80告發單　砂石車駕駛酒駕慘了

柯文哲等人抗告被駁回！京華城案北院今提訊應曉薇　下囚車畫面曝

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

大甲媽起駕「大執法」！18hrs開190張罰單　警曝回鑾時再來一波

幫北韓官方「萬壽台」賣畫賺30萬！變相資助核武　大陸男起訴

北市死亡車禍！89歲翁闖紅燈過馬路　連遭3機車撞輾送醫不治

放話醫護「若發生暴力事件也沒辦法」　台中男獲判無罪

高雄男牽單車屏東街頭徘徊　警「破解1密碼」助他找到女兒

獨／詭異丟包醫院！40歲男「無呼吸心跳」搶救亡　2友快閃落跑

網紅Cheap質疑台南議員關說「害警員記申誡」　南檢要查了

趁紅燈「貼少女聞髮香」！高雄怪阿伯到案了　性騷擾防制法送辦

里港警查緝大型貨車違規！3天開80告發單　砂石車駕駛酒駕慘了

柯文哲等人抗告被駁回！京華城案北院今提訊應曉薇　下囚車畫面曝

大甲媽起駕「大執法」！18hrs開190張罰單　警曝回鑾時再來一波

蒙地卡羅大師賽首輪出局　喬科維奇：對所有觀眾感到抱歉

LinLi Boutique2025夢幻禮服一次看！蕾絲浪花、短款可拆卸新趨勢

新關稅喊停　驚滔駭浪後的台灣下一步

「類豪宅」屋主交屋爆焦慮　她歷經2次銀行限貸快崩潰

幫北韓官方「萬壽台」賣畫賺30萬！變相資助核武　大陸男起訴

蘇起預言：北京對美國絕望那天　就是對台啟動武統的日子

台股噴漲！反指標女神「買這1檔」卻慘吞跌停：歡迎大家投香油錢

湖人鎖定季後賽！唐西奇重返達拉斯轟45分　「不知怎麼撐過來」

北市死亡車禍！89歲翁闖紅燈過馬路　連遭3機車撞輾送醫不治

吳思瑤立院聯訪遇地震！　抓緊麥克風：台灣平安

社會熱門新聞

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

創意私房驚見警察會員！60女受害…超變態偷拍手法曝

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

即／陳怡君涉貪被關49天　士檢今聲請延押

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

即／台中行人穿越馬路遭撞　送醫不治

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

高雄轎車撞斷電桿翻覆倒路中　駕駛送醫

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

台北護理師被施暴！　「踹臉、刁難」惡劣行徑曝光

高雄怪阿北騷擾少女！偷聞髮香畫面曝

新光三越氣爆傳瓦斯未關　消防局長說話了

美國大律師來台撿屍　台女律師竟喊：斷片沒差

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

陸商務部：對美追加訴訟

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

台指期夜盤漲停！　他發現「更妙的指數」被打臉

快訊／歷史一刻！　台指期夜盤漲停

川普先發call訊再護盤　專家：這種總統該哭還該笑

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面