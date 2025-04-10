里港警查緝大型貨車違規！3天開80告發單　砂石車駕駛酒駕慘了

▲里港警方啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局4月7日起啟動「大型貨車取締暨防制酒駕大執法」專案，針對轄區內砂石車違規行為強力取締，截至目前已開出超過80件違規告發單，其中更查獲一起砂石車酒後駕駛案件，情節嚴重。

警方表示，這次專案結合大數據分析交通事故熱時段與高風險路段，並針對轄區內砂石車易違規路線及鄰近飲酒場所分布進行規劃，於易肇事與重要聯絡道路口設置封閉式或分散式路檢點，採取高密度巡查及靈活攔查策略，有效攔截違規行為，展現打擊危險駕駛的強力決心。

交通組組長巴龍祥說明，這次大執法針對大型貨車（含砂石車）重點查緝超速、酒後駕駛、闖紅燈、無照駕駛、違規跨越雙黃或雙白線、違規超車、不依標誌標線號誌行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大交通違規行為，其中以「不遵守道路交通安全標誌」指示為主。警方執行同時加強宣導大型車行車視線死角與內輪差風險，提醒駕駛人應隨時保持警覺、注意周遭弱勢用路人，尤其行經路口與行人穿越道時，務必減速慢行、禮讓行人，以避免事故發生。

分局長温基興呼籲所有用路人，無論是駕駛大型車輛、機車或行人，皆應共同遵守交通法規，建立尊重路權的觀念。並且強調，里港警分局將持續強化取締與宣導並行的策略，不僅透過高密度執法遏止違規，也展現警方守護里港交通安全的堅定立場。警方絕不容許危險駕駛破壞公共安全，期望藉由持續執法行動，營造更安全、友善的用路環境。