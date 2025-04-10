台北護理師被施暴！　「踹臉、刁難」惡劣行徑曝光

▲臺北大學附設醫院爆出醫療暴力案件，病患疑似不滿院方治療，竟出腳攻擊護理師臉部。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全台醫療體系因護理人力嚴重短缺等問題日益惡化，醫護人員要面對的不只有超載的病患負荷量，還得承受高工時、高強度的工作環境，台北醫學大學附設醫院又傳出醫療暴力事件，護理師在施救患者時竟遭踹打，雖然救治後已無大礙，但這起事件再次重創護理師士氣，護理人員無奈呼籲政府注重救護人員權利，別讓出走潮越發嚴重。

據了解，遭受暴力對待的護理師當時正在照顧病患，而該位病患因病況考量，需要安裝生理監視器來監測病人的心跳、血壓、呼吸及血液中氧氣濃度等生命徵象，醫護人員的苦心卻反成為患者施暴的理由。

由於患者日夜都需有生理監視器觀測，他卻認為儀器干擾到他睡眠品質，進而將怨氣發洩到護理師身上，甚至在血氧下降被護理師提醒要將面罩戴好時，反控醫護人員限制其人身自由，由於情況相當不受控，在被約束時竟一腳踹向護理師，導致其右臉頰受傷。

「不管你多不爽多生氣多想要人身自由，你用腳踹我的臉就是你的錯。」護理師氣憤表示，面對工作時遇到的不公平對待絕不姑息，當天就赴警局報案以捍衛自身權益，而這並非護理師在工作場域上面臨的唯一困境。

▲全台護理師短缺問題嚴重，不對等的薪酬及漠視專業都加劇護理人員出走。

據了解，相較於定期巡房的醫師，護理師總是處在第一線照顧病患，但他們面 臨護病比過高的困境時，還會遭到病患及家屬的各種情緒影響，全台護理師領證人數逾30萬人，執業人數卻只有19萬人，相當於實際職業人數僅6成，再扣掉輪班、休假，以及診所和醫療健檢中心人員，相當於每位護理師要照顧10到15位的病人。

而護理師長期處於高壓高工時環境，更得長期面臨患者或家屬的刁難和各種情緒勒索，專業度及辛勞程度卻未如實反應在薪資上，2023年疫情後護理師離職率為12.61%，創近10年新高，這種情況還在持續惡化，更讓護理師難以忍受的是，政府竟帶頭說謊！

衛福部上月公布全台400多家醫院護理人員平均薪資達統計數據，以台大醫院為例，表示年資1到5年公職專科護理師平均月薪可達7萬7000元，而如此「優待」的薪資則引發護理師群起反彈。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷指出，7萬多薪資除了經常性薪資，還包含非經常性薪資（加班費、年終獎金、非按月發放之績效獎金與全勤獎金等），質疑衛福部公告的薪級表是否與實際情況有落差。

▲受害護理師遭到暴力對待後，赴警局報案以捍衛自身權益。

蔡婷婷提到，護理師在剛到職未滿一年的情況下，未扣勞健保薪資僅有3萬8000多元，就算是年資10多年的資深護理師，薪水也僅有5萬3300元左右，明顯與衛福部公告的有落差。此外，除了沒有拿到應有薪酬外，護理人員的工作環境更是沒被充分保障，暗藏各種隱憂。

據調查統計，91.1%護理師曾遭受病患及家屬不理性對待，84.8%曾面對謾罵咆哮、53.5%遭遇口頭威脅，高達96%醫護曾在職涯中萌生離職念頭。醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，更顯現第一線醫護人員人身安全及尊嚴未受到保障，如何改善醫事人員就業環境，以確保醫療秩序與患者權益，也值得外界省思。

臺北醫學大學附設醫院回應指出：醫院接獲通報本案後，隨即由主管陪同護理同仁到急診驗傷，啟動關懷流程，給予同仁慰問紅包，並請警衛加強巡視該病房，確保同仁安全，同時協助同仁完成職業安全災害與醫療暴力事件通報，並陪同同仁赴警局完成報案，提供相關法律及醫療協助。同時，護理場域配置「緊急求救鈴」，護理同仁若察覺有衝突可能，可就近按下「緊急求救鈴」，警衛會迅速到場協助處理。呼籲社會大眾尊重醫療專業，讓他們無後顧之憂，安心守護病人的健康。

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