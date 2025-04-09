醉男西門町猛砍韓籍留學生！檢諭令10萬交保不夠　加碼戴電子腳鐐

▲周嫌認為被辱罵，竟持刀攻擊來台留學的韓籍男大生。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

輔仁大學一名韓籍申姓男大生5日清晨在西門町遭人持開山刀攻擊，申男背部種刀，所幸經送醫後沒有生命危險。警方事後逮捕到周姓犯嫌，並依殺人未遂罪嫌送辦，台北地檢署複訊後，諭令周嫌10萬元交保，而7日北檢再傳周嫌到案，訊後再加碼須實施電子監控，配戴電子腳鐐。

這起案件發生在5日清晨6時許，申男到西門町參加完友人的生日派對，吃完牛肉麵後準備搭公車回學校宿舍，不料在經過西門的麥當勞時，卻突然遭到周嫌攻擊，讓他相當錯愕，並心有餘悸的說，「我們之間完全沒有任何衝突，我也是第一次看到那個人。」好在申男經緊急送醫後並無生命危險。

▲韓國留學生參加生日趴，在路上被誤認嗆人，慘被持開山刀追砍。（圖／讀者提供）

警方調查，39歲的周嫌與其他2人經過昆明街時，認為申男在辱罵他，便器得從車上拿出開山刀攻擊，隨後逃離現場，經警方追查，最終在林森北路、民權東路口攔下周姓男子的車子，並且起獲作案用的開山刀，且周姓男子身上有濃厚酒味，酒測值達0.95，訊後依照殺人未遂、公共危險罪嫌送辦。

全案經檢方複訊，檢方諭令周嫌10萬元交保，7日檢方再傳周嫌到案，訊後再加碼周嫌須實施電子監控，配戴電子腳鐐。