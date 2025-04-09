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中和高中攜手盧森堡　世新大學推動國際化教育打造學生全球競爭力

圖1：精通7國語言的盧森堡 Berna老師入班觀課中和高中FRC機器人社團活動。（圖／世新大學提供）

▲ 精通7國語言的盧森堡 Berna老師入班觀課中和高中FRC機器人社團活動。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

為培養具備國際視野與跨文化溝通能力的未來人才，高中端與大學端同樣積極推動校園國際化，新北市立中和高中長期深耕國際教育，在劉淑芬校長帶領下，持續拓展學生的全球視野與多元文化素養。自2024年起，中和高中與歐洲盧森堡Michel-Rodange高中建立起實質交流合作關係，雙方師生互訪、深化連結。近日盧森堡師生首度來台，展開為期兩週的文化交流學習之旅，透過語言、藝術、環境與生活的實際參與，共同譜寫青年世代跨文化對話的新篇章。

中和高中則在2024年組成「歐洲首航團」前往盧森堡，展開首次實體交流，學生實地走進盧森堡校園，參與當地課程並設攤介紹台灣文化。除了校園學習，中和師生亦探訪盧森堡古城，參訪大學校區與歷史遺址，親身體驗歐洲多語文化與城市樣貌，更受邀進入盧森堡議會，與當地民選議員進行青年交流座談，針對教育、氣候變遷、文化政策等議題交換觀點，讓這場跨文化對話拓展了學生的國際視野。

圖2：20240630年中和外交小尖兵歐洲盧森堡首航團啟航。（圖／世新大學提供）

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▲ 20240630年中和外交小尖兵歐洲盧森堡首航團啟航。

近日盧森堡師生首度來台，展開為期兩週的文化交流學習之旅，先在2025年新北市國際永續環境責任論壇中，由中和學生與來自盧森堡的同儕並肩發表，以全英文簡報探討氣候與營養議題，體現跨國青年行動的實質意義與未來性，接著中和高中的老師們以課程帶領盧森堡學生深入參與台灣在地校園文化，包含學生入班參與各式特色課程、走訪市場感受在地市集美學、於班會課中進行數學桌遊、參與文化對話與校園後山踏查等，透過雙語互動激發文化思辨與創意思維。

國際教育實踐不僅在課堂，也延伸至生活場域，新北市中和高中特別安排盧森堡師生至陽明山海芋季體驗自然美感，到國立故宮博物院，體驗台灣歷史文化的深度，同時接待家庭的安排，讓盧森堡學生得以體驗台灣家庭生活，參與日常活動，從生活中建立真實的文化情感連結。

即將到來的4月16日「盧森堡日」文化交流活動。新北市中和高中讓雙方學生以表演藝術展現文化魅力，並規劃五大體驗站，結合聽辨德語、法語與盧語的語音遊戲、盧語教學、在地甜點試吃、盧森堡傳統服飾與音樂互動、盧語卡拉OK等攤位，該活動皆由學生自主策劃，打造一場兼具學習與趣味的國際文化跑關體驗。

圖3：中和高中與盧森堡Michel-Rodange簽署交流合作備忘錄，盧森堡Michel-Rodange高中校長Jean-Claude Hemmer及李大使淳、盧森堡台北辦事處處長Lex Kaufhold及盧華友協會員到場觀禮。（圖／世新大學提供）

▲ 中和高中與盧森堡Michel-Rodange簽署交流合作備忘錄，盧森堡Michel-Rodange高中校長Jean-Claude Hemmer及李大使淳、盧森堡台北辦事處處長Lex Kaufhold及盧華友協會員到場觀禮。

高中校園的跨文化交流旅程，從學生的雙腳開始，走進城市、走進生活，展延出彼此的理解與欣賞。中和高中持續「從校園走向世界」的教育理念，實踐青年如何用行動連結世界，以創意與同理發聲共好。中和高中校長劉淑芬分享：「國際教育不只是走出去，更是打開心的窗。我們期待每一位孩子，都能在與世界接軌的過程中，看見自己的位置，尊重他人的文化，成為具備多元視野、勇於實踐的世界公民。」她表示，教育的核心即是培養理解、關懷與連結的能力，而本次台盧交流活動，正是最真實也最美好的展現。

世新大學陳清河校長肯定高中端的國際化實踐，也強調教育不應受限於國界，透過持續推動國際化政策與資源整合，讓每一位學生都有機會成為具備全球移動力的世新人。未來，學校將持續拓展海外合作網絡，深化國際交流層次，為學生開啟更多面向世界的學習之門。

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