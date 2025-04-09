驚見遠距男友手機「1超謎符號」　老司機都愛用：有不可告人的秘密

▲原PO發現男友手機出現超謎符號。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，遠距戀愛的她，某天看到男友手機螢幕出現一個奇怪符號，上面是帽子、下面是眼鏡，好奇詢問後才知道原來是「無痕模式」圖示。網友紛紛留言解釋用途，有人表示是為了保持瀏覽頁面乾淨，也有人直白表示「看片用無痕」，甚至認為男友可能有不能說的秘密，引發熱烈討論。

一名女網友在Dcard表示，她與男友是遠距戀愛，最近兩人聊天時，原PO無意間看到男友手機顯示一個超謎符號，上方一個帽子、下面則是一副眼鏡圖案所組成，因此令她好奇「請問是做什麼的？」

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▲Google無痕模式功能。（圖／翻攝Google）



底下網友熱議，「無痕模式，我也習慣用無痕，可以開很多分頁當儲存槽又沒有紀錄」、「通常這是搜尋見不得人才會開的模式，或是保持瀏覽的整潔」、「瀏覽器的無痕模式而已 ，我每次搜尋一些白癡的內容都用這個」、「不想被演算法記錄到的東西，我都一律開無痕」、「竟然會有人不知道無痕模式」。

不少老司機直呼，「有些朋友日常使用瀏覽器都習慣用無痕，因為不想留任何紀錄；我自己是看片用無痕，才不會哪天要在別人面前找搜尋紀錄的時候出現超尷尬瞬間，一次都不想體驗到」、「色色的時候會開」、「我也是習慣性開無痕，尤其瑟瑟的BL漫畫/肉文小說一定要用」、「看片都用無痕啊」、「我只有看色色的才用無痕，你男友遠距又無痕，手機可能有不能告訴你的秘密...記得查一下」。