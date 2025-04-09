紐西蘭女足嫌場地太爛退賽　教育部批「丟臉」撤足協300萬補助

▲台灣女足原訂昨天和紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽 。（資料照／記者吳奕靖攝）



生活中心／台北報導

台灣女足原訂昨天和紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭隊因場地安全疑慮退賽。朝野立委今在立法院教育文化委員會質詢時接連批評此事，教育部長鄭英耀也直言「這是丟臉」。體育署則宣布，將撤銷此次賽事對中華民國足球協會補助的300萬元。

立法院教育文化委員會今審查《運動彩券發行條例》部分條文修正草案，朝野立委質詢台灣與紐西蘭女足友誼賽因場地安全被迫取消事件，教育部長鄭英耀直言「這是丟臉，沒有什麼好講的」，並要求體育署深切檢討。

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民進黨立委范雲質疑，明明草皮需要養護，場地都被足協借了， 卻讓場地處於重度使用狀態。體育署長鄭世忠說，這是他不能諒解足協的地方，足協的技術部門及競賽部門沒有很好的橫向聯繫，非常不應該，已要求足協深刻檢討。

立委李坤城追問如何懲處，鄭世忠說，本來這次賽事有補助足協300萬元，包括住宿等相關費用，目前研議將不核定這次補助，由足協自行承擔。

鄭世忠也說，將要求足協落實比賽前1個月進場草皮養護的標準作業程序，也會協助高雄中正體育場轉型為A級足球場地，紓解國內場地不足的壓力。