陽明交大學生揚名國際　AI輔助手術奪獎

▲國立陽明交通大學醫學系學生,遠赴美國參加UIUC首屆全球工程醫學高峰會,學生運用AI技術,「進行一場全球醫學與工程界共同推動的革命」。

台北訊

「這不是單一場比賽,而是一場全球醫學與工程界共同推動的革命。我們不希望醫學系學生只是考高分,而是要能夠解決實際臨床問題,成為真正具備跨域能力的未來醫師。」國立陽明交通大學醫學系學生,遠赴美國參加UIUC首屆全球工程醫學高峰會,其中團隊「達文西EIS-AI」在56隊中得到第5名,獎金25000美金(約合台幣82萬元),而前四名都是伊利諾大學香檳校區醫學院的學生。

此外,陽明交大醫學系主任楊智傑更以其領先全球的腦部影像技術,榮獲2025年美國「愛迪生獎」生技醫藥類金獎,雙喜臨門。

陽明交大醫學系系主任楊智傑表示,這場首屆由國際工程醫學組織 GCIEM(Global Consortium of Innovation and Engineering in Medicine)主辦的學生創新競賽,今年4月在美國伊利諾大學香檳分校(UIUC)舉行,總獎金高達25萬美元,吸引來自美國、日本、義大利等國家共56支頂尖學生隊伍參與,陽明交大醫學系共派出3支代表隊,展現出台灣在醫學與工程跨域整合上的創新實力,主題橫跨AI手術輔助、混合實境訓練系統與遠距心電圖重建技術,皆緊扣臨床實際需求,展現出「醫師工程師組」學生融合醫療與科技的研發實力。



難得的是,陽明交大醫學系從全球56支頂尖隊伍中脫穎而出,最終只有10隊能進入決賽,前5隊能獲獎,台灣是唯一打敗各國,在前5名中奪獎的外國隊伍。

而奪得第5名的「達文西手臂輔助系統」,代表受訪的學生陳宇靖表示,團隊研發出結合 AI 與前端感測器技術,能即時辨識泌尿系統等重要組織並進行警示,有效避免高達 4.8% 的手術誤傷率。更令人驚豔的是,這項系統成本低廉,預估僅需 100 美元(約台幣3308元),就能大幅提升手術安全性。



▲陽明交大醫學系團隊,以「達文西EIS-AI」的創新設計,參加美國伊利諾大學香檳分校(UIUC)學生創新競賽,在56隊中得到第五名,獎金25000美金。

對於能在這場國際競賽中獲獎,陳宇靖說:「我們覺得在醫師工程師組,能夠把這些構想真正實現,然後代表台灣出國參賽,讓全世界見證醫師工程師組的跨領域實力,這是很難得的經驗。我們也很感謝醫院的老師與電機系的老師們,以及各方提供的資源與協助。同時也要感謝團隊成員,四個人在繁忙的課業中投入大量時間和心力,很開心我們的努力得到回報。」

陽明交大醫學系主任、台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑,其開發的「智慧腦影像平台BrainProbe」,獲得美國愛迪生的金獎。愛迪生獎(Edison Awards)是美國極具聲望的創新與發明獎項,被譽為「全球創新界的奧斯卡獎」,具有極高的國際公信力與產業影響力。

楊智傑醫師自2019年起投入AI腦影像技術研發,透過人工智慧辨識肉眼無法察覺的腦部結構變化,協助思覺失調症、躁鬱症與重度憂鬱症的研究與臨床評估。以思覺失調症為例,患者在發病後常見額葉、顳葉與島葉的皮質厚度異常。至於躁鬱症與憂鬱症,則多在前額葉下側與前扣帶迴出現異常變化,可進一步精準鎖定經顱磁刺激或深層腦刺激治療的目標區域。

而這次獲獎,楊智傑主任也於4月親赴美國,不僅見證學生的榮耀時刻,也親自領取2025年美國「愛迪生獎」生技醫藥類金獎的殊榮。楊智傑表示,希望這項技術的落實能帶動更多學生投身臨床創新,「技術能夠真正落地,才是真正的知行合一。」

此外陽明交大團隊,另外也有兩組代表校方前往伊利諾大學香檳分校參賽,其中第二組團隊針對新生兒臨床訓練難題,研發出結合VR動畫與觸覺回饋的「新生兒插管訓練系統」,可模擬痰液堵塞、氣道異常等突發情境,提升訓練真實性。團隊成員謝承曄表示,期待未來能導入臨床,並推進商業化發展。

第三組團隊則開發「自定位式通用心電訊號12導程重建系統」,以AI模型解決遠距醫療中貼片誤差導致的心電圖失真問題。團隊成員朱雅萱指出,這項技術有望成為遠距心血管照護的關鍵工具,未來也希望與業界合作商品化。

醫學系主任楊智傑表示,學生勇於創新、師長全力支持,加上學校資源挹注,讓陽明交大在醫工結合領域展現國際競爭力,為智慧醫療商品化與專利化開啟更多可能。