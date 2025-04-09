陽明交大學生揚名國際　AI輔助手術奪獎

▲國立陽明交通大學醫學系學生，遠赴美國參加UIUC首屆全球工程醫學高峰會，學生運用AI技術，「進行一場全球醫學與工程界共同推動的革命」。

台北訊

「這不是單一場比賽，而是一場全球醫學與工程界共同推動的革命。我們不希望醫學系學生只是考高分，而是要能夠解決實際臨床問題，成為真正具備跨域能力的未來醫師。」國立陽明交通大學醫學系學生，遠赴美國參加UIUC首屆全球工程醫學高峰會，其中團隊「達文西EIS-AI」在56隊中得到第5名，獎金25000美金(約合台幣82萬元)，而前四名都是伊利諾大學香檳校區醫學院的學生。

此外，陽明交大醫學系主任楊智傑更以其領先全球的腦部影像技術，榮獲2025年美國「愛迪生獎」生技醫藥類金獎，雙喜臨門。

陽明交大醫學系系主任楊智傑表示，這場首屆由國際工程醫學組織 GCIEM（Global Consortium of Innovation and Engineering in Medicine）主辦的學生創新競賽，今年4月在美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）舉行，總獎金高達25萬美元，吸引來自美國、日本、義大利等國家共56支頂尖學生隊伍參與，陽明交大醫學系共派出3支代表隊，展現出台灣在醫學與工程跨域整合上的創新實力，主題橫跨AI手術輔助、混合實境訓練系統與遠距心電圖重建技術，皆緊扣臨床實際需求，展現出「醫師工程師組」學生融合醫療與科技的研發實力。



難得的是，陽明交大醫學系從全球56支頂尖隊伍中脫穎而出，最終只有10隊能進入決賽，前5隊能獲獎，台灣是唯一打敗各國，在前5名中奪獎的外國隊伍。

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而奪得第5名的「達文西手臂輔助系統」，代表受訪的學生陳宇靖表示，團隊研發出結合 AI 與前端感測器技術，能即時辨識泌尿系統等重要組織並進行警示，有效避免高達 4.8% 的手術誤傷率。更令人驚豔的是，這項系統成本低廉，預估僅需 100 美元(約台幣3308元)，就能大幅提升手術安全性。



▲陽明交大醫學系團隊，以「達文西EIS-AI」的創新設計，參加美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）學生創新競賽，在56隊中得到第五名，獎金25000美金。

對於能在這場國際競賽中獲獎，陳宇靖說：「我們覺得在醫師工程師組，能夠把這些構想真正實現，然後代表台灣出國參賽，讓全世界見證醫師工程師組的跨領域實力，這是很難得的經驗。我們也很感謝醫院的老師與電機系的老師們，以及各方提供的資源與協助。同時也要感謝團隊成員，四個人在繁忙的課業中投入大量時間和心力，很開心我們的努力得到回報。」

陽明交大醫學系主任、台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑，其開發的「智慧腦影像平台BrainProbe」，獲得美國愛迪生的金獎。愛迪生獎（Edison Awards）是美國極具聲望的創新與發明獎項，被譽為「全球創新界的奧斯卡獎」，具有極高的國際公信力與產業影響力。

楊智傑醫師自2019年起投入AI腦影像技術研發，透過人工智慧辨識肉眼無法察覺的腦部結構變化，協助思覺失調症、躁鬱症與重度憂鬱症的研究與臨床評估。以思覺失調症為例，患者在發病後常見額葉、顳葉與島葉的皮質厚度異常。至於躁鬱症與憂鬱症，則多在前額葉下側與前扣帶迴出現異常變化，可進一步精準鎖定經顱磁刺激或深層腦刺激治療的目標區域。

而這次獲獎，楊智傑主任也於4月親赴美國，不僅見證學生的榮耀時刻，也親自領取2025年美國「愛迪生獎」生技醫藥類金獎的殊榮。楊智傑表示，希望這項技術的落實能帶動更多學生投身臨床創新，「技術能夠真正落地，才是真正的知行合一。」

此外陽明交大團隊，另外也有兩組代表校方前往伊利諾大學香檳分校參賽，其中第二組團隊針對新生兒臨床訓練難題，研發出結合VR動畫與觸覺回饋的「新生兒插管訓練系統」，可模擬痰液堵塞、氣道異常等突發情境，提升訓練真實性。團隊成員謝承曄表示，期待未來能導入臨床，並推進商業化發展。

第三組團隊則開發「自定位式通用心電訊號12導程重建系統」，以AI模型解決遠距醫療中貼片誤差導致的心電圖失真問題。團隊成員朱雅萱指出，這項技術有望成為遠距心血管照護的關鍵工具，未來也希望與業界合作商品化。

醫學系主任楊智傑表示，學生勇於創新、師長全力支持，加上學校資源挹注，讓陽明交大在醫工結合領域展現國際競爭力，為智慧醫療商品化與專利化開啟更多可能。