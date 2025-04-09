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換季造成身體不適！陽虛氣弱手腳冰冷　醫曝按摩2穴道養生秘訣

▲林經偉醫師提醒，手腳冰冷通常是陽氣不足，導致氣血循環不良，這都是陽氣虛弱的表現。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林經偉醫師提醒，手腳冰冷通常是陽氣不足，導致氣血循環不良，這都是陽氣虛弱的表現。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年全球極端氣候頻傳，台灣氣候同樣進入變化期，花蓮慈濟醫院中醫內科主任林經偉醫師提醒民眾，隨著氣溫波動大，臨床上常常遇到民眾有手腳冰冷的困擾，尤其對於老人家或慢性疾病患者來說，這種不適可能是體內陽氣虛弱，氣血循環不良的表現。

林經偉醫師表示，在中醫角度中，手腳冰冷屬於「四肢厥逆」的範圍，通常是由於陽氣不足，導致氣血循環不良，只要天氣一寒涼，手腳的末梢循環血管容易收縮、出現手腳冰冷等症狀，這都是陽氣虛弱的表現，特別在患有甲狀腺功能低下、貧血等慢性疾病的病人中較為常見，尤其在天氣變化大的季節中，容易加重不適。

▲林經偉醫師提醒，手腳冰冷通常是陽氣不足，導致氣血循環不良，這都是陽氣虛弱的表現。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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▲▼林經偉醫師分享，按摩手掌的勞宮穴和腳底的湧泉穴，能有效改善手腳冰冷的情況。

中醫治療手腳冰冷，強調調理氣血，並根據每個人的體質進行辨證施治。林醫師建議，民眾可以在日常生活中透過溫熱飲品來改善這種情況，包含飲用桂圓紅棗茶、黑糖薑湯等，這些飲品不僅能暖身，其中紅棗本身就有甜味不用另加糖類，可以適當的補充能量，又不會讓血糖起伏的太快，減少負擔之外，而薑還可以溫暖身體，可以改善手腳冰冷的情況。

▲林經偉醫師提醒，手腳冰冷通常是陽氣不足，導致氣血循環不良，這都是陽氣虛弱的表現。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

此外，林經偉還建議，民眾可透過穴道按摩來促進末梢血液循環，如按摩手掌的勞宮穴和腳底的湧泉穴，能有效改善手腳冰冷的情況。搭配簡單的養生操或太極拳，能有效提升體內陽氣，改善血液循環。

台灣的春夏季常會因為季風帶來豐沛的雨水，或者伴隨著冷鋒過境，氣溫變化很大，民眾在日常生活中應該注意穿著適當，尤其是針對體內陽氣虛弱的族群，保暖措施不可忽視。林醫師特別提醒，若是手腳冰冷時伴隨其他症狀，如臉色蒼白、皮膚發黑、極度疲倦、盜汗等，建議儘早就醫，尋求專業診斷與治療，避免危急的狀況發生。
 

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