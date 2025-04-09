「哇哩咧」太撩！　樂天三本柱登《夜夜秀》　賀瓏被虧自肥



▲樂天韓籍三本柱登上《賀瓏夜夜秀》。（圖／翻攝自YouTube／STR Network，下同）

記者林懿捷／綜合報導

人氣爆棚的樂天女孩韓籍三本柱——「啦啦隊女王」廉世彬、「韓華最正啦啦隊」禹洙漢，以及有「最強女高中生啦啦隊」之稱的河智媛，日前驚喜現身脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，不但大展中文實力，還與主持人賀瓏上演心跳直飆的浪漫橋段，讓現場觀眾嗨翻、網友直呼：「這集根本戀綜！」

三位啦啦隊女神一登場就展現親民魅力，廉世彬一句台語「哇哩咧」笑果十足，讓全場大爆笑；禹洙漢則現場示範「笑死」等台灣網路流行語，結果發音太過標準，讓賀瓏誤以為是「想死」或「消失」，誤會連連，氣氛超鬧。河智媛則表示想感受台灣球迷應援的熱情，以甜美笑容全場圈粉。







▲廉世彬牽起賀瓏的手，撒嬌無極限！

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最令人臉紅心跳的橋段莫過於節目安排的「사랑해요演技考驗」。製作單位特別重現經典韓劇浪漫場景，搭配紙花飄落、配樂浪漫，三位女孩輪番用韓文向賀瓏深情告白。廉世彬牽起賀瓏十指緊扣、深情對視；河智媛則質問賀瓏「沒有我，你有自信活得好嗎？」引起全場爆笑；禹洙漢則霸氣出招「捏臉殺」，讓賀瓏心跳瞬間飆破120下，現場氣氛沸騰。





▲河智媛本色演出，綜藝魂爆發。

除了互動環節，三位女神也分享各自的理想型。廉世彬喜歡「專注工作、內心溫暖，最好是一見鍾情型」；禹洙漢則笑說自己是F型人格，喜歡被溫柔照顧的感覺；最爆笑的是河智媛，她說：「我喜歡有幽默感、長得像馬鈴薯的男生！」讓賀瓏立刻接話自嘲：「這三個不就都是我嗎？」全場瞬間笑翻。

▼禹洙漢讓賀瓏心跳破120下，在演技考驗得到第一名。

節目播出後，網友也熱烈迴響，留言區出現：「賀瓏自肥計畫成功XD」、「賀瓏人生巔峰啦！」、「三位女神都綜藝感滿滿耶」、「智媛是野蠻女友吧！」等爆笑反應，最後三位女孩更帶來精彩熱舞，令人期待樂天三本柱在球場上應援的風采。