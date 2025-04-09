台南4月最大場職涯派對！　上千職缺等你來配對

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心與國立台南大學攜手合作，將於4月12日上午10時至下午1時，在國立台南大學中山體育館盛大舉辦「Youth Winner～2025台南地區聯合徵才活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



隨著畢業季逼近，青年求職熱潮正迅速升溫，為協助應屆畢業生順利銜接職涯、打造穩健就業起點，勞動部雲嘉南分署台南就業中心與國立台南大學攜手合作，將於4月12日（星期六）上午10時至下午1時，在國立台南大學中山體育館盛大舉辦「Youth Winner～2025台南地區聯合徵才活動」。

本次活動網羅23家優質企業、提供超過千個工作機會，涵蓋製造、服務、餐飲、零售、教育等產業，職缺多元，機會豐富。其中職涯規劃師職缺最高月薪上看65K，廠務工程師職缺月薪上看55K，餐飲業儲備幹部月薪上看48K。誠摯邀請求職青年、找工作朋友踴躍參與，把握與理想職涯接軌的絕佳機會。

台南就業中心表示，活動主軸聚焦「精準對接、就業加值」，透過企業現場面談、職涯加值專區、互動體驗設施等多元方式，為青年打造一站式職涯啟航平台。現場設有「神奇職涯柑仔店」、「青年職涯體驗站」、「AI智慧面試官」、「青年職訓補給站」、「創客體驗基地」等特色攤位，涵蓋從職涯探索、職場體驗至面試模擬，協助青年加值自我、強化就業即戰力。

另本活動亦貼心規劃「友善工讀職缺」，歡迎來臺就學僑生、港澳生及外國學生參與，透過合法打工機會，累積寶貴職場經驗，加速融入臺灣社會。

活動當日參與企業陣容堅強，包括：台灣客服科技、奇美食品、堤維西交通工業、聯成電腦、美喆國際、泰吉軒、雷音電子、聲寶、儒億科技、三商家購（美廉社）、家樂福、全家便利商店、安心食品（摩斯漢堡）、全聯、築間餐飲、大潤發、漢來美食、宜得利家居、黑橋牌、大成長城、激力、富強鑫精密工業等知名企業，提供多元職缺，等你現場探索。

台南就業中心主任洪儷瑋提醒，畢業生可提前盤點自身專長與能力，根據不同職缺量身打造履歷與自傳，並透過模擬面試、自我介紹練習提升面談應對力。同時善用政府青年就業資源，如職前訓練、津貼補助等就業促進計畫等，為求職之路加分。

更多活動詳情歡迎撥打洽詢專線06-2371218，或至「台灣就業通網站－徵才專區」（https://pse.is/4mvchp）查詢職缺資訊，亦可掃描QR Code快速掌握企業招募職缺，一起成為職涯的「Youth Winner」！