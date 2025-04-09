屏東南榮國中音樂團隊大放異彩　斬獲10項全國獎項

▲南榮國中全國音樂比賽奪下多項大獎 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

南榮國中在113學年度全國音樂比賽中再次寫下輝煌紀錄，代表屏東縣參賽的團體及個人組，榮獲4項「全國特優」、6項「全國優等」，以及4項個人組「全國優等」的卓越成績。

這次賽事，南榮國中在行進管樂、女聲合唱、口琴合奏、鄉土歌謠（臺灣台語）榮獲「全國特優」，技驚四座，受到評審一致肯定。而室內管樂合奏、國樂合奏、絲竹室內樂合奏、男聲合唱、舞蹈、口琴四重奏則獲得「全國優等」佳績。

在個人組方面，揚琴、柳葉琴、口琴等獨奏項目中，共有4位學生也摘下「全國優等」的殊榮，展現南榮學子在音樂演奏上的全面實力。

行進管樂首度挑戰古典樂，改編德佛札克〈新世界〉交響曲，結合旗舞與圖形走位，榮獲評審最高評價：「曲韻悠揚，和聲飽滿而豐厚，步伐變換掌握精準，整體視覺表現佳！」口琴團以〈拍手歌〉與〈天空之城協奏幻想曲〉參賽，展現情感與默契，強弱轉折順暢自然，各聲部配合度高，表現可圈可點。合唱團在女聲合唱和鄉土歌謠榮獲「雙特優」的殊榮，樂句詮釋細緻，發聲訓練紮實，音色乾淨明朗，音樂處理層次分明，評審也給予高度肯定。

南榮國中藝術總監徐雅玫老師表示，學校長期重視學科與才藝的均衡發展，致力於打造支持學生多元發展的學習環境。透過音樂教育啟發學生的藝術潛能，不僅提升表演技巧，更培養自信與團隊合作能力。此次佳績是學生勤奮練習、師長用心指導與家長全力支持共同累積的成果。

南榮國中說，學校學子用音樂說話，用努力演奏青春的旋律，這不只是一次比賽的勝利，更是藝術教育紮根校園的最佳見證。