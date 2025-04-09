美媒爆台灣砸590萬拉攏蓬佩奧翻車是假的！　AFCL查源頭是假網站

▲川普第一任期的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

今年（2025）三月份下旬，有媒體以題為「美媒爆料：台灣想靠蓬佩奧拉攏川普 生物科技公司付590萬大翻車」的報導；不過，經亞洲事實查核實驗室（AFCL）檢視，發現這篇報導的源頭並非「美國全國廣播公司（MSNBC）」，而是「MSNBC24」的假冒網站。

根據3月30日媒體的報導，是根據美國全國廣播公司（MSNBC）在3月27日所刊登的文章，內容提到，台灣靠著拉攏川普前密友、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），並且由一家生技公司支付蓬佩奧17萬8000美元，有意與美方達成更緊密的結盟關係，但川普與蓬佩奧鬧翻，認為這對台灣而言，是一次代價高昂的教訓。

不過，該篇報導在網路刊登後，紙版媒體、社群平台，乃至電視台的政論節目，都有相關報導與討論。不過，此一訊息出現後，就被我政府相關單位注意到，並尋找訊息源頭，而經亞洲事實查核實驗室（AFCL）調查發現，這篇報導並非來自「MSNBC」（美國全國廣播公司），而是來自「MSNBC24」這個假冒網站。

根據自由亞洲電台報導，「MSNBC24」的名稱和美國全國廣播公司（MSNBC）相近，使用的商標圖案幾乎相同，但進一步以網頁查詢工具Whois查詢，發現MSNBC24網站註冊於2021年，對照MSNBC成立於1996年，兩個網站成立時間相差很遠。

AFCL在3月27日檢視了「MSNBC24」網站，發現該網站內容相當粗糙，文章的作者皆出自於同一名記者「Rose Wells」，多數的新聞配圖都為同一張風景照；而網站末端雖然也有隱私權政策、關於我們、聯絡方式等選項，但連結全都「失效」。