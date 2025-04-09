前一晚剛被潑漆！網紅「安哥」公司又被放鞭炮撒冥紙　警逮3嫌到案





▲網紅安哥公司又被放鞭炮撒冥紙，警逮3嫌到案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

抖音網紅「安哥碎碎念」位於嘉義市民生南路的公司7日晚間遭人潑漆，警方隨即逮獲到一名羅姓犯行，但沒想到才事隔1日，又有不明人士前往放鞭炮、撒冥紙，造成附近鄰居不安，嚇得趕緊報警。警方獲報後，立即展開調查，並迅速逮捕3名涉案男子，3人供稱是因看到新聞報導關於安哥家暴，於是前往其住家犯案，藉此表達不滿，全案後續將依違反《刑法》恐嚇、公然侮辱及其他相關罪嫌將3人送辦。

安哥的妻子安嫂日前驟逝，事後安嫂弟弟出面指控，稱安哥涉嫌家暴，更貼出驗傷單稱「我姐死時是『七孔流血』」，痛斥安哥豬狗不如，強調他未來一定會有報應。

事件曝光後，7日就有一名羅姓男子跑到安哥的公司前潑漆，警方獲報後也隨即將人逮捕到案，但事件尚未平息，今(9日)凌晨竟又有3名男子跑到安哥公司放鞭炮撒冥紙，因此驚動到周圍鄰居，嚇得連忙報警。

警方獲報立即調閱周邊監視器追查，並迅速將3名犯嫌逮捕到案，3人供稱，因在聚會聊天過程中提及，新聞報導關於安哥疑涉家暴傳聞，才決定犯案，想藉此表達不滿。

對此，警方已依涉違反《刑法》恐嚇、公然侮辱及其他相關罪嫌，將3人移送法辦，並將持續追查是否尚有共犯或煽動者參與其中。

警方呼籲，面對社會爭議或事件，應透過正當法律途徑反映意見，切勿以私刑或非法手段試圖伸張正義。對於暴力滋擾及危害公共秩序之行為，警方將採取「零容忍」立場，依法嚴辦，確保社區治安與市民安全。