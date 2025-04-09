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社會 社會焦點 保障人權

唐寶寶被誘騙拍性影像！　淫狼利用1心理加害

圖、文／CTWANT

藝人黃子佼2014年註冊成為色情網站「創意私房」的高級會員，10年間至少購買下載2000多部未成年少女的不雅、偷拍影片，檢警事後查出創意私房常與偷拍集團合作，誘騙未成年少女拍下不雅照片，甚至以此為要脅強迫發生關係。然而許多人不知道的是，天真無邪的唐寶寶們竟也成為不法分子下手的對象！

不法分子誘騙唐寶寶拍攝性影像，引起家長和唐氏症基金會關注。（圖／本刊繪圖組）

▲不法分子誘騙唐寶寶拍攝性影像，引起家長和唐氏症基金會關注。（圖／CTWANT提供，下同）

唐氏症基金會副執行長朱貽莊受訪時表示，在社會快速變遷、資訊科技爆炸的時代中，唐寶寶們和一般人一樣，同樣渴望使用科技，希望能和一般人一樣擁有社群平台帳號、透過社群平台交友、分享生活。只是對唐寶家庭來說，家長們最頭痛的是，一般人分辨網路世界的真假內容都會遇到障礙，何況是認知能力僅停留在國小一、二年級狀態的唐寶寶們。

朱貽莊透露，基金會曾接獲焦急的家長通知表示，近期察覺孩子異狀，在檢查孩子手機對話紀錄時，赫然發現孩子透過社群平台交友，誤信不法分子所言傳送自拍裸照。而該不法分子先是透過每天的噓寒問暖，從最基礎的「早安」、「午安」、「晚安」開始培養信任感，隨後開始一連串的花言巧語，掌握孩子尋求認同、想要有人做朋友的渴望，對孩子表示，「你好可愛」、「我好喜歡你」等語。

藝人黃子佼購買下載多達2000多部未成年少女的不雅、偷拍影片，檢警查出創意私房與偷拍集團或偷拍者合作犯案。（圖／趙文彬攝）

▲藝人黃子佼購買下載多達2000多部未成年少女的不雅、偷拍影片，檢警查出創意私房與偷拍集團或偷拍者合作犯案。

等到時機終於成熟，不法分子以分享生活為由，先要孩子開始「換穿不同套衣服」，並拍照給他看，隨後循序漸進的要孩子自拍穿著清涼服裝，最後要孩子拍攝傳送「全部不要穿」的性影像，直到被家長發現，緊急向基金會求助並報警處理。

朱貽莊指出，以此次案例來說，幾乎可以確定不法分子是「慣犯」，其利用網路作為犯罪庇護，到處狩獵尋找目標，利用唐寶寶們認知能力較一般人低落的弱點，以此滿足自己的渴望，讓家長防不勝防。

對一般社會大眾來說，若身旁沒有唐氏症患者，較難對疾病有一定認知，也較難理解唐氏症患者的所需與處境。根據唐氏症基金會統計資料顯示，唐氏症患者的平均壽命約為55歲左右，且約自35歲起便會開始急速退化。朱貽莊說，但對唐寶寶來說，唐寶寶也會有「青春期的煩惱」，他們渴望和身邊的「正常人」一樣，看到手足談戀愛、玩社群也會想要「和他們一樣」，儘管基金會與家長盡力為孩子撐起一片保護傘，也難免會有漏網之魚，無意間讓孩子受傷。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊透露，有不法分子利用唐寶寶認知能力較低，誘騙拍攝性影像。（圖／黃耀徵攝）

▲唐氏症基金會副執行長朱貽莊透露，有不法分子利用唐寶寶認知能力較低，誘騙拍攝性影像。

家長儘管防不勝防，仍需關注孩子動態，若發現孩子近期出現異常，如搭車時間突然變長等，應及時給予關心；定期看孩子訊息，阻擋有心人士蓄意誘導，同時採取必要的法律手段。

朱貽莊也指出，基金會平常也常會透過相關課程，針對每位唐寶的認知能力教導在日常人際相處上，應維持什麼樣的距離界線，讓他們知道身體的界線，有些地方是誰也不能碰的，讓這些觀念融入日常生活中，不厭其煩地不斷提醒這些喜歡擁抱的唐寶寶們。

唐氏症基金會除對唐寶寶的日常照護外，也常教育他們應和人維持身體界線，「有些地方誰都不能摸」。（圖／黃耀徵攝）

▲唐氏症基金會除對唐寶寶的日常照護外，也常教育他們應和人維持身體界線，「有些地方誰都不能摸」。

朱貽莊說，社會上的惡意有很多，再怎麼撐起保護傘也無法全數阻擋，但就像教育唐寶寶們需要依靠日常生活中不斷提醒，對社會大眾也是一樣，「社會大眾也需要不斷的提醒說明，就像基金會每年都會在3月份舉辦『世界唐氏症日展覽』，每年內容或許都大同小異，但只要有人願意了解，我們都願意不斷地介紹說明，讓更多人了解唐氏症。」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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