台股慘崩！周六快拜武財神　命理師曝「出現5徵兆」：要發大財了

▲生活中潛藏著財運徵兆。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

文／CTWANT

美國總統川普祭出對等關稅政策後，台股持續暴跌中，讓不少投資客驚呼「要去睡公園」。對此，清水孟國際塔羅小孟老師就在臉書上建議，可在本周六（12日）武財神「玄壇真君」趙公明誕辰求財轉運，如若民眾當天誠心拜完財神，並在近期出現5個徵兆，就意味著準備發財。

1.夢到鳥與大雨

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最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有機會中大樂透；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發財。

2.左眼皮上方不斷跳動

古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。

3.連續看到「4」

4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），具有四方具足、萬事圓滿之意，因此若看時間或數字常出現4不必恐懼，其實代表你最近偏財運很強。

4.臉部有油光

臉上泛著油光的人顯示好運與偏財運降臨，近期財運亨通，可試大樂透或威力彩，說不定會中獎。

5.看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙即表示會帶來財富，很多風水開運用品都用蟾蜍咬錢幣，代表吉祥。

◎民俗說法，僅供參考。

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