快訊／西門町峨嵋停車場旁墜樓！　女子搶救無效亡

▲台北市萬華區峨嵋停車場旁發生墜樓案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／台北報導

台北市萬華區西寧南路峨眉停車場旁（西門町一帶），7日下午發生一起墜樓事件！一名52歲女子從高處墜落，墜落高度、原因不詳。救護人員到場發現，傷者沒有生命跡象，趕緊將人送往醫院，但經緊急搶救過後，女子仍因傷勢過重宣告不治，至於整起事件發生原因即經過，仍有待進一步調查釐清。

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